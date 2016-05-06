金属期市：期镍受美元下跌带动反弹，但预计将再次遭受抛售

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* 基金逆转期镍价格走高的押注
* 供应过剩预期增加压力
路透伦敦5月6日 - 期镍价格周五反弹，因美元下跌，但市场可能再次遭受抛售，因基金逆转了期镍价格走高的押注，供应过剩的预期增添了市场压力。
工业金属价格整体得到提振，因美元下滑，令以美元计价的金属对非美国公司来说更便宜，此前美国4月就业报告疲弱。
交易员称，基金持有的期镍多头头寸周四和周五稍早得到出脱。截至4月29日，伦敦金属交易所(LME)基金多头头寸达到40,055口(24.033万吨)，上月稍早时为约2.1万口。
指标期镍 收涨0.5%，报每吨9,065美元。本周下跌约4%，周四触及两周低位的8,920美元。
期镍上月涨幅超11%，因臆测中国不锈钢加工厂的需求有改善潜力。
“反弹缺乏基本面消息支撑，库存太高了，我预计价格将进一步下跌。”花旗分析师David Wilson称。
期铜 升0.5%，报每吨4,810美元，高于稍早触及的四周低位4,755美元。
期铝 下挫0.6%，报1,598美元；期锌 上涨1.5%，报1,888美元；期铅 升0.9%，报1,751美元；期锡 涨0.4%，报17,425美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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