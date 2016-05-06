金属期市：期镍受美元下跌带动反弹，但预计将再次遭受抛售

* 基金逆转期镍价格走高的押注

* 供应过剩预期增加压力

路透伦敦5月6日 - 期镍价格周五反弹，因美元下跌，但市场可能再次遭受抛售，因基金逆转了期镍价格走高的押注，供应过剩的预期增添了市场压力。

工业金属价格整体得到提振，因美元下滑，令以美元计价的金属对非美国公司来说更便宜，此前美国4月就业报告疲弱。

交易员称，基金持有的期镍多头头寸周四和周五稍早得到出脱。截至4月29日，伦敦金属交易所(LME)基金多头头寸达到40,055口(24.033万吨)，上月稍早时为约2.1万口。

指标期镍 收涨0.5%，报每吨9,065美元。本周下跌约4%，周四触及两周低位的8,920美元。

期镍上月涨幅超11%，因臆测中国不锈钢加工厂的需求有改善潜力。

“反弹缺乏基本面消息支撑，库存太高了，我预计价格将进一步下跌。”花旗分析师David Wilson称。

期铜 升0.5%，报每吨4,810美元，高于稍早触及的四周低位4,755美元。

期铝 下挫0.6%，报1,598美元；期锌 上涨1.5%，报1,888美元；期铅 升0.9%，报1,751美元；期锡 涨0.4%，报17,425美元。(完)

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