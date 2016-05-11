金属期市：期铜受美元下跌影响上涨，市场关注中国数据

* 交易员关注上海期交所仓库铜库存
* 期锌跑赢，因担心供应短缺
* 中国投资和工业产出数据成为焦点
路透伦敦5月11日 - 期铜价格周三上涨，因美元走低激发了一波基金买盘，同时市场等待需求反应需求力道的线索，特别是来自主要消费国-中国的数据。
交易员称，尽管许多人认为工业金属价格在1月触底，当时指标期铜 跌至每吨4,318美元的2009年5月以来最低，但多数生产商和消费者仍在场外观望。
这给根据数据模型发出的信号进行买卖的基金留出了广阔的施展空间。其中一个模型涉及美元汇价，当美元下跌时，以美元计价的商品对非美国公司来说更便宜。
“方向性交易减少了，期铜陷于技术区间内，在4,620美元有支撑，”Sucden Financial客户关系负责人Steve Hardcastle称，“实货市场交投放缓，开始看见铜库存在增加。”
期铜收盘上涨0.5%，报每吨4,708美元，周二触及4月12日以来最低的4,663.50美元。
伦敦金属交易所(LME)授权仓库的铜库存自4月初以来增加了近15%，至16.1625万吨。
上海期货交易所监督的仓库的铜库存从3月中触及的纪录高位回落，但仍高于31万吨，较2016年初增加约75%。
交易员和分析师在等待4月中国工业产出、投资和房地产数据，以评估未来数月的潜在需求。
三个月期铝 上涨0.6%，报每吨1,564美元，期铅 涨 1.5%，报1,774美元，期锡 升0.5%，报17,250美元，期镍 升2.1%，报8,885美元。
期锌 跑赢其它工业金属，大涨3%至1,903美元，稍早触及5月3日以来最高的1,914.50美元。期锌今年至今已上涨约18%，因担心矿场关闭会导致供应短缺。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)