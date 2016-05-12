金属期市：伦敦期铜脱离一个月低位，因中国祭出新支出措施

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
该消息帮助提振对大宗商品的兴趣。企业财报不佳，引发市场对全球经济疲弱的担忧，大宗商品因而受挫。
“现在我们在观察美元题材浮现--美元走软，大宗商品走强，”Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt表示。
“我们没有看到足够的(负面)数据，不能得出将有剧烈调整的结论。”
0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,732.50美元，上日上升0.6%。期铜价格周二一度跌至4月12日来低点4,663.50美元。
上海期货交易所期铜 上升0.9%至每吨36,240元人民币(5,567美元)。
其他金属方面，上海期锌 收高2.7%。LME期锌 涨1%，隔夜上涨3%，受供应减少的支撑。
中国大连商品交易所周三通知称，发布新修订的《大连商品交易所风险管理办法》，增加了交易限额制度。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋/孙茉莉)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502