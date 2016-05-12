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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 16:19 BJT

金属期市：伦敦期铜脱离一个月低位，因中国祭出新支出措施

该消息帮助提振对大宗商品的兴趣。企业财报不佳，引发市场对全球经济疲弱的担忧，大宗商品因而受挫。

“现在我们在观察美元题材浮现--美元走软，大宗商品走强，”Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt表示。

“我们没有看到足够的(负面)数据，不能得出将有剧烈调整的结论。”

0723 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.5%至每吨4,732.50美元，上日上升0.6%。期铜价格周二一度跌至4月12日来低点4,663.50美元。

上海期货交易所期铜 上升0.9%至每吨36,240元人民币(5,567美元)。

其他金属方面，上海期锌 收高2.7%。LME期锌 涨1%，隔夜上涨3%，受供应减少的支撑。

中国大连商品交易所周三通知称，发布新修订的《大连商品交易所风险管理办法》，增加了交易限额制度。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋/孙茉莉)

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