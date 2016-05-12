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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 00:54 BJT

金属期市：期铜跌至两个半月低点，此前欧美公布的经济数据疲弱

* 美国上周初请失业金人数增至逾一年最高

* 铝价触及一个月低点

* LME锌库存降至2009年来最低

路透伦敦5月12日 - 期铜价格周四跌至两个半月低点，因在美国公布的就业数据和欧洲公布的工业生产数据逊于预期后，投资人担心全球对工业金属的需求。

在数据显示，上周美国初请失业金人数增至逾一年最高水准，令投资人愈发担心美国就业市场体质后，其他基本金属价格也转跌。

欧元区3月工业生产连续第二个月下滑，受压于除能源行业外的其他各个行业。

“投资人遍寻利多数据，但就是找不到。任何逊于预期的关键经济数据都会导致基本金属受创。”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨4,613美元，盘中跌至2月25日来最低的4,600美元。

美元指数 小涨也令金属价格承压。

三个月期铝 跌1.2%，报1,545美元，盘中触及4月13日来最低的1,538.50美元。

三个月期铅 在LME金属中跌幅最大，重挫3.6%，报1,711美元，为4月19日来最低。

三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后跌1.7%，报1,870美元，稍早触及逾三周最高的1,934.50美元。

数据显示，LME锌库存周四继续减少至39.15万吨，为2009年7月来最低，这对锌价有支撑。

期锡 大跌3.3%，报16,675美元，期镍 下挫2.9%，报8,630美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)

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