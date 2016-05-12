金属期市：期铜跌至两个半月低点，此前欧美公布的经济数据疲弱

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
* 美国上周初请失业金人数增至逾一年最高
* 铝价触及一个月低点
* LME锌库存降至2009年来最低
路透伦敦5月12日 - 期铜价格周四跌至两个半月低点，因在美国公布的就业数据和欧洲公布的工业生产数据逊于预期后，投资人担心全球对工业金属的需求。
在数据显示，上周美国初请失业金人数增至逾一年最高水准，令投资人愈发担心美国就业市场体质后，其他基本金属价格也转跌。
欧元区3月工业生产连续第二个月下滑，受压于除能源行业外的其他各个行业。
“投资人遍寻利多数据，但就是找不到。任何逊于预期的关键经济数据都会导致基本金属受创。”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨4,613美元，盘中跌至2月25日来最低的4,600美元。
美元指数 小涨也令金属价格承压。
三个月期铝 跌1.2%，报1,545美元，盘中触及4月13日来最低的1,538.50美元。
三个月期铅 在LME金属中跌幅最大，重挫3.6%，报1,711美元，为4月19日来最低。
三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后跌1.7%，报1,870美元，稍早触及逾三周最高的1,934.50美元。
数据显示，LME锌库存周四继续减少至39.15万吨，为2009年7月来最低，这对锌价有支撑。
期锡 大跌3.3%，报16,675美元，期镍 下挫2.9%，报8,630美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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