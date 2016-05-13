金属期市：伦铜从两个半月低点反弹，受对美国经济的乐观情绪带动

* 期铜连跌第二周

* 期铜盘中触及两个半月低点

* 期铝延续跌势

* 美国4月零售销售录得一年最大增幅

路透伦敦5月13日 - 期铜周五从两个半月低点反弹，因对美国经济成长恢复动能的乐观情绪，盖过了美元走强和美国升息前景的影响。

不过期铝延续跌势，触及一个月低点，因对供应过剩的担忧挥之不去。

“我们应该看到市场的谨慎情绪有所增强。许多金属都在测试较长期移动均线支撑位，特别是期铜。所以我们处于关键时刻，自此，市场将基本被数据表现所左右，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。

下周最大金属消费国－中国将公布包括工业生产在内的更多数据。

美国公布数据后，美元扩大涨幅，期铜一度下跌。

美国公布，4月零售销售录得一年最大升幅，显示经济重拾动能，且美国5月初消费者信心指数升至去年6月来最高。

美元兑一篮子主要货币触及两周高位，录得自2月来最佳两周表现。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后升0.3%，报4,627.50美元，盘中跌至2月25日来最低的4,594美元。

期铜连跌第二周，5月迄今已经重挫超过8%。

Bhar称，期铜的关键水准在4,580-4,600美元，如果守住该水准，可能刺激投资人回补空头，点燃升势。不过如果失守，期铜可能下探略高于4,300美元的1月低点。

三个月期铝 跌0.6%，报1,535.50美元，盘中触及4月13日来最低的1,531美元。

其他金属中，期锡 收平，报16,675美元，本周重挫约4%。

三个月期铅 变动不大，跌0.50美元，报1,710.50美元，期镍 升0.2%，收报8,650美元。三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后升1%，报1,888美元。(完)

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