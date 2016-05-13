金属期市：伦铜从两个半月低点反弹，受对美国经济的乐观情绪带动

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
* 期铜连跌第二周
* 期铜盘中触及两个半月低点
* 期铝延续跌势
* 美国4月零售销售录得一年最大增幅
路透伦敦5月13日 - 期铜周五从两个半月低点反弹，因对美国经济成长恢复动能的乐观情绪，盖过了美元走强和美国升息前景的影响。
不过期铝延续跌势，触及一个月低点，因对供应过剩的担忧挥之不去。
“我们应该看到市场的谨慎情绪有所增强。许多金属都在测试较长期移动均线支撑位，特别是期铜。所以我们处于关键时刻，自此，市场将基本被数据表现所左右，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。
下周最大金属消费国－中国将公布包括工业生产在内的更多数据。
美国公布数据后，美元扩大涨幅，期铜一度下跌。
美国公布，4月零售销售录得一年最大升幅，显示经济重拾动能，且美国5月初消费者信心指数升至去年6月来最高。
美元兑一篮子主要货币触及两周高位，录得自2月来最佳两周表现。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后升0.3%，报4,627.50美元，盘中跌至2月25日来最低的4,594美元。
期铜连跌第二周，5月迄今已经重挫超过8%。
Bhar称，期铜的关键水准在4,580-4,600美元，如果守住该水准，可能刺激投资人回补空头，点燃升势。不过如果失守，期铜可能下探略高于4,300美元的1月低点。
三个月期铝 跌0.6%，报1,535.50美元，盘中触及4月13日来最低的1,531美元。
其他金属中，期锡 收平，报16,675美元，本周重挫约4%。
三个月期铅 变动不大，跌0.50美元，报1,710.50美元，期镍 升0.2%，收报8,650美元。三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后升1%，报1,888美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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