金属期市：伦铜从低点反弹，受美元走软和空头回补带动

* 中国房地产投资数据帮助抵消负面因素

* 需求平平和供应充裕仍对价格构成拖累

* 镍市场今年全年可能保持疲弱－Norilsk

路透伦敦5月16日 - 伦敦期铜周一反弹，受美元走软和空头回补带动，但因中国公布的制造业数据压制了需求增长改善的希望，铜价升势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报4,650美元，上周曾跌至2月25日来最低的4,594美元。

一交易员表示，当期铜下探多次都未能跌穿关键技术水准4,580-4,600美元后，一些作空的投资人回补空头。

美元走软也支撑铜价，这令美元计价商品对非美国买家更便宜。

不过中国数据拖累市况。中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。

“美元走势对市场有帮助，但中国数据令人失望。我认为价格不会重返1月低点，但预计也不会大涨。”花旗分析师David Wilson称。

三个月期铜1月曾跌至2009年5月来最低的4,318美元，3月曾升至11月初来最高的5,131美元。

交易商表示，中国4月房地产投资步伐稳健，帮助抵消了工业生产数据带来的一些负面影响。

其他金属中，三个月期铝 升0.9%，报1,549美元，期镍 升0.8%，收报8,720美元。

俄罗斯的Norilsk Nickel 对路透表示，镍市场今年全年可能将保持疲弱，因许多企业的镍生产去年年底才开始亏钱。

三个月期锌 升0.7%，报1,901美元。三个月期铅 攀升1.6%，报1,738美元，期锡 大涨1.4%，报16,905美元。(完)

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