金属期市：伦铜从低点反弹，受美元走软和空头回补带动

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 中国房地产投资数据帮助抵消负面因素
* 需求平平和供应充裕仍对价格构成拖累
* 镍市场今年全年可能保持疲弱－Norilsk
路透伦敦5月16日 - 伦敦期铜周一反弹，受美元走软和空头回补带动，但因中国公布的制造业数据压制了需求增长改善的希望，铜价升势受限。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.5%，报4,650美元，上周曾跌至2月25日来最低的4,594美元。
一交易员表示，当期铜下探多次都未能跌穿关键技术水准4,580-4,600美元后，一些作空的投资人回补空头。
美元走软也支撑铜价，这令美元计价商品对非美国买家更便宜。
不过中国数据拖累市况。中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。
“美元走势对市场有帮助，但中国数据令人失望。我认为价格不会重返1月低点，但预计也不会大涨。”花旗分析师David Wilson称。
三个月期铜1月曾跌至2009年5月来最低的4,318美元，3月曾升至11月初来最高的5,131美元。
交易商表示，中国4月房地产投资步伐稳健，帮助抵消了工业生产数据带来的一些负面影响。
其他金属中，三个月期铝 升0.9%，报1,549美元，期镍 升0.8%，收报8,720美元。
俄罗斯的Norilsk Nickel 对路透表示，镍市场今年全年可能将保持疲弱，因许多企业的镍生产去年年底才开始亏钱。
三个月期锌 升0.7%，报1,901美元。三个月期铅 攀升1.6%，报1,738美元，期锡 大涨1.4%，报16,905美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”