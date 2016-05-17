金属期市：期铜受助于油价走高上涨，但中国忧虑仍施压

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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* 市场聚焦中国信贷数据骤降
* 铜加工商订单出现放缓迹象
路透伦敦5月17日 - 期铜周二持稳，受助于美元走软和油价持坚，但价格仍距离近期低位不远。对主要金属消费国中国的需求增长疑虑再现，将铜价推至低位。
油价触及略低于每桶50美元的六个月高位。
美元近日下挫，令以美元计价的商品对美国以外买家来说更便宜。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 上涨0.1%，报每吨4,655美元，上周五铜价触及4,594美元的2月25日以来最低。
铜价下挫主要是对中国经济前景的担忧所致，数据显示，中国4月工业产出增幅低于预期，在截至4月的四个月里，固定资产投资放缓至仅较去年同期增长10.5%。
“4月的经济数据表明，中国经济活动近期反弹只是昙花一现，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。
“4月的信贷数字下降，需求和价格进一步下降不足为奇，”他称。
4月中国银行业新增信贷大幅减少至5,556亿元人民币(852亿美元)，不足3月时新增贷款1.37万亿人民币的一半。
但令人高兴的是，上周有消息称，中国将在未来三年在交通基建项目上投资约4.7万亿人民币。
三个月期铝 下跌0.3%，报每吨1,545美元；期锌 上涨 0.2%，报1,904美元，期铅 下跌0.9%，报1,722美元；期锡 上涨0.3%，报16,960美元；期镍 升0.9%，报8,800美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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