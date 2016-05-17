金属期市：期铜受助于油价走高上涨，但中国忧虑仍施压

* 市场聚焦中国信贷数据骤降

* 铜加工商订单出现放缓迹象

路透伦敦5月17日 - 期铜周二持稳，受助于美元走软和油价持坚，但价格仍距离近期低位不远。对主要金属消费国中国的需求增长疑虑再现，将铜价推至低位。

油价触及略低于每桶50美元的六个月高位。

美元近日下挫，令以美元计价的商品对美国以外买家来说更便宜。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 上涨0.1%，报每吨4,655美元，上周五铜价触及4,594美元的2月25日以来最低。

铜价下挫主要是对中国经济前景的担忧所致，数据显示，中国4月工业产出增幅低于预期，在截至4月的四个月里，固定资产投资放缓至仅较去年同期增长10.5%。

“4月的经济数据表明，中国经济活动近期反弹只是昙花一现，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

“4月的信贷数字下降，需求和价格进一步下降不足为奇，”他称。

4月中国银行业新增信贷大幅减少至5,556亿元人民币(852亿美元)，不足3月时新增贷款1.37万亿人民币的一半。

但令人高兴的是，上周有消息称，中国将在未来三年在交通基建项目上投资约4.7万亿人民币。

三个月期铝 下跌0.3%，报每吨1,545美元；期锌 上涨 0.2%，报1,904美元，期铅 下跌0.9%，报1,722美元；期锡 上涨0.3%，报16,960美元；期镍 升0.9%，报8,800美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金