金属期市：期铜触及三个月低位，受美元走强打击

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
* 美元指数触及三周高位
* 4月中国房价上涨速度为两年来最快
* LME期铅库存增加4,800吨
路透伦敦5月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三跌至三个月来最低，因美国进一步升息的预期增强，带动美元上涨。
随着期铜逆转过去三日涨势掉头向下，其它工业金属也加入下跌行列。
美元兑一篮子货币攀升至三周高位，令以美元计价的金属对其它货币持有者更贵，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表讲话称，今年可能不止升息一次。
“市场有点担心美国升息，带来一些避险情绪，不仅仅是在基本金属市场，而是整个商品市场，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。
三个月期铜收跌0.9%，报每吨4,612.50美元，盘中触及2月19日以来最低的4563.50美元。
但付晓称，期铜不会跌回1月触及的六年半低位4,318美元。
稍早，金属价格受到中国4月房价增幅创两年来最大的消息提振。
期铝 逆势上扬，收涨0.4%，报1,551美元。
期镍 收跌1.9%，报每吨8,635美元，期铅 下挫1.1%，收于1,702.50美元，此前数据显示，LME期铅库存增加4,800吨。
期锌 收跌0.8%，报每吨1,888美元，期锡 下挫1.1%，报16,775美元。 (完)
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(编译 刘静；审校 李军)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。