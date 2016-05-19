金属期市：期铜跌至三个月低位，因美元上涨和需求疲弱

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* LME铜库存自3月底以来增加10%
* LME锡库存预计达到7,000吨-Triland
* 期铅触及三个半月最低
* 期镍触及4月8日以来最低
路透伦敦5月19日 - 期铜周四急跌至三个月低位，受压于美元上涨，美国下个月可能升息，以及对疲弱需求的担忧。
美国发布上周初请失业金人数出现2月以来最大降幅后，铜价加速下行，因这是显示经济正重获动能的又一迹象。
数据扶助美元 升至七周高位，令以美元计价的商品对使用其它货币的买家来说吸引力下降。
就业数据巩固了周三发布的4月美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议记录所传达的信息，联储官员表示，美国经济可能已经为6月升息做好了准备。
三个月期铜收跌0.7%，报每吨4,580美元，盘中触及4,540美元的2月17日以来最低，延续前一日的跌势。
“期铜有今年下半年再创周期新低的真实风险，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。Bhar所指的是铜价挑战至1月触及的4,318美元的六年半低位。
伦敦金属交易所(LME)铜库存MCUSTX-TOTAL周四增加1,750吨，自3月底以来增加了10%，表明需求疲弱。
经纪商Triland在一份报告中称，LME锡库存势将进一步上涨，表明尽管主要出口商印尼的产量下降，但供应仍充裕。
LME锡库存自2月底以来增加了近一倍，攀升至六个月高位6,615吨。
三个月期锡 下跌1.6%，报16,510美元，稍早触及4月7日以来最低的16,490美元。
期铝 下跌0.4%，报1,545美元，期锌 下挫1.5%，报1,860美元。
期铅 下跌1%，报1,686美元，盘中触及三个半月低位的1,675美元，期镍 下跌0.9%，报8,555美元，盘中触及4月8日以来最低的8,455美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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