金属期市：期铜跌至三个月低位，因美元上涨和需求疲弱

* LME铜库存自3月底以来增加10%

* LME锡库存预计达到7,000吨-Triland

* 期铅触及三个半月最低

* 期镍触及4月8日以来最低

路透伦敦5月19日 - 期铜周四急跌至三个月低位，受压于美元上涨，美国下个月可能升息，以及对疲弱需求的担忧。

美国发布上周初请失业金人数出现2月以来最大降幅后，铜价加速下行，因这是显示经济正重获动能的又一迹象。

数据扶助美元 升至七周高位，令以美元计价的商品对使用其它货币的买家来说吸引力下降。

就业数据巩固了周三发布的4月美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议记录所传达的信息，联储官员表示，美国经济可能已经为6月升息做好了准备。

三个月期铜收跌0.7%，报每吨4,580美元，盘中触及4,540美元的2月17日以来最低，延续前一日的跌势。

“期铜有今年下半年再创周期新低的真实风险，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。Bhar所指的是铜价挑战至1月触及的4,318美元的六年半低位。

伦敦金属交易所(LME)铜库存MCUSTX-TOTAL周四增加1,750吨，自3月底以来增加了10%，表明需求疲弱。

经纪商Triland在一份报告中称，LME锡库存势将进一步上涨，表明尽管主要出口商印尼的产量下降，但供应仍充裕。

LME锡库存自2月底以来增加了近一倍，攀升至六个月高位6,615吨。

三个月期锡 下跌1.6%，报16,510美元，稍早触及4月7日以来最低的16,490美元。

期铝 下跌0.4%，报1,545美元，期锌 下挫1.5%，报1,860美元。

期铅 下跌1%，报1,686美元，盘中触及三个半月低位的1,675美元，期镍 下跌0.9%，报8,555美元，盘中触及4月8日以来最低的8,455美元。(完)

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