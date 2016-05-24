金属期市：期铜受空头回补带动上涨，但美元走强限制升幅

* 现货铜较三个月期铜溢价上升

* 锌价上涨触动中国供应面反应

路透伦敦5月24日 - 期铜周二上涨，因交易商和基金空头回补，但美元走强和对中国需求增长前景的不确定性限制了期铜的升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.9%，报每吨4,602美元，上周曾触及三个月低点4,540美元。

交易商称，期铜未能跌穿在4,525/4,575美元的支撑区域，引发投资人缩减空头仓位并作多。他们预计铜价阻力位在4,630/4,640美元，接近5月20日所创的高位。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月加息的预期升温，提振美元，令以美元计价的商品对使用其他货币的买家更为昂贵。

市场焦点还在中国，全球铜消费中近半靠中国。

“短期铜价走势要看中国数据，供应增加可能令升势受阻。”Bernstein Securities分析师Paul Gait表示。

中国6月1日出炉的制造业采购经理人指数(PMI)将为中国需求强度提供线索。

对LME铜市场供应紧张的担忧将现货铜 较三个月期铜溢价推高至16美元，5月17日为2美元。

三个月期铝 收高0.1%，报1,556美元，三个月期锌 跌0.6%，报1,829美元。

锌价今年迄今大涨约13%，因预期受矿场关闭影响，锌供应将短缺。

但国际铅锌研究组织数据显示，锌价上涨已经引发中国供应面的反应，3月中国精炼锌产出同比增加2%，为49.5万吨，为10月来首次增加。