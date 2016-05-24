金属期市：期铜受空头回补带动上涨，但美元走强限制升幅

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
* 现货铜较三个月期铜溢价上升
* 锌价上涨触动中国供应面反应
路透伦敦5月24日 - 期铜周二上涨，因交易商和基金空头回补，但美元走强和对中国需求增长前景的不确定性限制了期铜的升幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.9%，报每吨4,602美元，上周曾触及三个月低点4,540美元。
交易商称，期铜未能跌穿在4,525/4,575美元的支撑区域，引发投资人缩减空头仓位并作多。他们预计铜价阻力位在4,630/4,640美元，接近5月20日所创的高位。
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在6月加息的预期升温，提振美元，令以美元计价的商品对使用其他货币的买家更为昂贵。
市场焦点还在中国，全球铜消费中近半靠中国。
“短期铜价走势要看中国数据，供应增加可能令升势受阻。”Bernstein Securities分析师Paul Gait表示。
中国6月1日出炉的制造业采购经理人指数(PMI)将为中国需求强度提供线索。
对LME铜市场供应紧张的担忧将现货铜 较三个月期铜溢价推高至16美元，5月17日为2美元。
三个月期铝 收高0.1%，报1,556美元，三个月期锌 跌0.6%，报1,829美元。
锌价今年迄今大涨约13%，因预期受矿场关闭影响，锌供应将短缺。
但国际铅锌研究组织数据显示，锌价上涨已经引发中国供应面的反应，3月中国精炼锌产出同比增加2%，为49.5万吨，为10月来首次增加。
期铅 下挫0.4%，收报每吨1,650美元。期锡 下跌2.5%，报15,675美元。期镍 上扬1%，至8,410美元。(完)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。