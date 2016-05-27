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亚洲 | 2016年 5月 28日 星期六 00:44 BJT

金属期市：期锌触及两周高位，但长周末后市场可能恢复跌势

* 上海期交所铜库存减少14%

* 中国锌产量4月下滑2.5%

* LME市场周一因公众假期休市

* 关注叶伦1715GMT的讲话

路透伦敦5月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周五触及两周高位，期铜也上涨，因投资人买入期货轧平仓位，但分析师表示，下周金属价格可能恢复跌势。

金属市场遭遇通常对市场不利的美元走强和油价下滑，但在长周末前，投资人热衷于进一步减少仓位。

欧洲市场午后，美国公布首季经济成长年率被上修后，美元指数 延续升势，金属价格缩减涨幅。

“出现更多空头回补和轧平仓位的动作，我认为在长周末和选择权到期前，这是主要动力。”法国兴业银行(Societe Generale)金属研究部门主管Robin Bhar称。

LME周一因公众假期休市，周三选择权将到期。

三个月期锌 攀升1.9%，至日高1,911美元，为5月12日来最高，之后缩减涨幅，收高1.2%，报1,899美元。

期锌周四已经大涨2.2%，今年迄今期锌是LME金属中表现最好的，涨幅达18%，因投资人担心产出疲弱将令市场出现短缺。

周五数据显示，中国4月锌产量同比减少2.5%。

三个月期铜 收高0.7%，报4,695美元，昨日小涨。

上海期交所铜库存本周减少14%。

期铝 微升0.50美元，报1,556美元。期铅 上升1.3%，报1,698美元。期锡 攀升2.2%，报16,200美元。期镍 上升0.2%，报8,420美元。(完) 　　

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