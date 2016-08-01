金属期市：期铜从一周高位回落，中美制造业数据令人失望

* 期镍触及逾一周最高

* 中国制造业成长迟滞

路透伦敦8月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一从一周高位回落，因美元上涨、美国制造业活动放缓及中国制造业数据显示成长迟滞。

三个月期铜 收低0.9%，报4,882美元。

交易商表示，美国供应管理协会(ISM)公布的美国制造业活动指数下滑，引发市场抛售。

中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方，为五个月来首次，统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

周一稍晚公布的财新中国制造业PMI指数走势与官方PMI有所不同，受产出和新业务增长带动 ，财新制造业PMI强劲回升至50.6，17个月来首次来到扩张区间。

“这是坏消息变好消息的情况，制造业调查显示中国当局可能不得不寻求进一步刺激措施，”SP Angel分析师John Meyer表示。

对中国实施更多刺激措施的预期稍早带动铜价升至4,965美元。

三个月期镍 收高0.9%，报10,730美元，稍早升至逾一周最高的10,800美元。

镍价受到对菲律宾矿石供应的担忧提振，但分析师表示，库存高企意味着镍价今年迄今大涨逾20%的走势可能过度，他们还预计其他地区供应增加可能弥补菲律宾的供应减少。

三个月期铝 跌0.5%，报1,635美元，期锌 收高1.1%，报2,268美元，期铅 变动不大，由上周五收盘的1,823美元跌至1,822美元，期锡 升0.1%，报17,875美元。(完)

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