金属期市：伦铜走低，受累于全球制造业活动表现不佳

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。
周一公布的一份调查显示，欧元区各地7月制造业成长力道放缓，而除了德国以外的地区出现更为严重的放缓迹象，可能会促使欧洲央行再度放宽政策。
中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方，为五个月来首次，统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。
受产出和新业务增长带动，中国7月财新/Markit制造业PMI强劲回升，17个月来首次来到扩张区间。在利好政策刺激下，中国经济显现企稳迹象。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 白云/汪红英)
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。