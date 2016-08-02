金属期市：伦铜走低，受累于全球制造业活动表现不佳

美国7月制造业活动放缓，因订单普遍疲弱，6月建筑支出下滑，表明上周发布的第二季经济增长预估可能被下修。

周一公布的一份调查显示，欧元区各地7月制造业成长力道放缓，而除了德国以外的地区出现更为严重的放缓迹象，可能会促使欧洲央行再度放宽政策。

中国宏观经济先行指标制造业PMI指数在7月小幅下滑至荣枯线下方，为五个月来首次，统计局指出，制造业形势总体持稳，近期部分地区的洪涝灾害，市场需求增长动力减弱是7月制造业PMI微降的主要原因。

受产出和新业务增长带动，中国7月财新/Markit制造业PMI强劲回升，17个月来首次来到扩张区间。在利好政策刺激下，中国经济显现企稳迹象。 (完)

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