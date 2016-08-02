金属期市：期铜上涨，因美元下滑盖过需求忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
* 制造业数据助燃需求增长忧虑
* 期锌价格今年迄今猛涨超过40%
路透伦敦8月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二上涨，因美元下滑触动一波买盘，但全球制造业调查结果显示制造业活动放缓，打压市场人气，限制了升幅。
指标三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后升0.2%，报4,890美元，稍早期铜升至4,959美元，接近周一触及的一周高位4,965美元。
交易商表示，午后期铜升势加速，因美元兑一篮子主要货币跌至六周低点。近期美国公布的经济数据疲弱，投资人预计美联储可能会推迟升息，拖累美元大跌。
美元走软令美元计价的金属对其他货币持有人而言成本更低。
7月英国制造业以逾三年来最快速度收缩，进一步表明英国退欧公投决定正在伤及经济增长。 调查显示，7月欧元区制造业增速放缓，中国、日本和亚洲其他区域的工厂活动仅提供了些许安慰。
近期美国数据显示，经济成长不振，制造业活动放缓且通胀迟滞。
分析师表示，未来几个月金属市场活动可能淡静，除非本月稍后中国公布的工业生产和投资数据有惊喜。
三个月期铝 跌0.6%，报1,625美元，期锌 收高0.3%，报2,275美元。
今年迄今，锌价已经大涨超过40%，因预期矿场关闭导致市场供应短缺。
期铅 微升0.1%，报1,823美元，期锡 升0.6%，报17,990美元，期镍 由周一收盘的10,730美元微跌至10,725美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。