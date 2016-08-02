金属期市：期铜上涨，因美元下滑盖过需求忧虑

* 制造业数据助燃需求增长忧虑

* 期锌价格今年迄今猛涨超过40%

路透伦敦8月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二上涨，因美元下滑触动一波买盘，但全球制造业调查结果显示制造业活动放缓，打压市场人气，限制了升幅。

指标三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后升0.2%，报4,890美元，稍早期铜升至4,959美元，接近周一触及的一周高位4,965美元。

交易商表示，午后期铜升势加速，因美元兑一篮子主要货币跌至六周低点。近期美国公布的经济数据疲弱，投资人预计美联储可能会推迟升息，拖累美元大跌。

美元走软令美元计价的金属对其他货币持有人而言成本更低。

7月英国制造业以逾三年来最快速度收缩，进一步表明英国退欧公投决定正在伤及经济增长。 调查显示，7月欧元区制造业增速放缓，中国、日本和亚洲其他区域的工厂活动仅提供了些许安慰。

近期美国数据显示，经济成长不振，制造业活动放缓且通胀迟滞。

分析师表示，未来几个月金属市场活动可能淡静，除非本月稍后中国公布的工业生产和投资数据有惊喜。

三个月期铝 跌0.6%，报1,625美元，期锌 收高0.3%，报2,275美元。

今年迄今，锌价已经大涨超过40%，因预期矿场关闭导致市场供应短缺。

期铅 微升0.1%，报1,823美元，期锡 升0.6%，报17,990美元，期镍 由周一收盘的10,730美元微跌至10,725美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金