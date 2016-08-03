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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 01:38 BJT

金属期市：期铜触及两周低位，因忧虑全球央行政策和美元反弹

* 智利Caserones铜矿场目前产能利用率约80%

* 财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落

* 力拓确认计划增加铜产量

路透伦敦8月3日 - 期铜周三触及两周低位，因美元反弹，以及对全球央行政策仍感到担心，此前中国表示正在考虑放松货币政策，但没有提及何时行动。

美元从六周低位反弹，此前发布的数据显示，美国7月民间就业增幅超过预期。

如果将于周五发布的更全面的就业数据确认此强劲趋势，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息。

美国以外，投资者对其他央行在支撑经济增长方面即将弹尽粮绝感到紧张。

中国国家发改委政策研究室周三刊文“更好发挥投资对经济增长的关键作用”，指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。 这令期望近期采取降息降准的投资者感到失望。

AME Group董事Michael Dixon称，基本上今年仅有温和的(铜)供应过剩，所以价格应该维持稳定。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.3%，报每吨4,875美元，稍早触及7月12日以来最低的4,820美元。铜价本周迄今下跌约1%，在之前两周持稳。

金属价格本周表现受到抑制，因工厂需求疲弱以及对中国的担忧持续。中国消费全球近一半的铜金属。

财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳。

全球矿业巨头力拓 确认将提高铜产量，直指铜供应将增加，尽管该公司周三稍早公布半年度获利创12年来最差，较上年同期大跌47%。

此外，三井物产 表示，智利Caserones铜矿脉目前产能利用率约80%，该公司将致力于进一步强化其竞争力。

期锌 收低0.1%，报2,273美元，期镍 逆转了稍早的跌势，收高0.1%报10,735美元。

期铅 收跌1%，报1,805美元，期铝 收高1%，报1,641美元，期锡 收跌0.4%，报17,925美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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