金属期市：期铜触及两周低位，因忧虑全球央行政策和美元反弹

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，受日圆走强和获利了结拖累
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。
* 智利Caserones铜矿场目前产能利用率约80%
* 财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落
* 力拓确认计划增加铜产量
路透伦敦8月3日 - 期铜周三触及两周低位，因美元反弹，以及对全球央行政策仍感到担心，此前中国表示正在考虑放松货币政策，但没有提及何时行动。
美元从六周低位反弹，此前发布的数据显示，美国7月民间就业增幅超过预期。
如果将于周五发布的更全面的就业数据确认此强劲趋势，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候升息。
美国以外，投资者对其他央行在支撑经济增长方面即将弹尽粮绝感到紧张。
中国国家发改委政策研究室周三刊文“更好发挥投资对经济增长的关键作用”，指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。 这令期望近期采取降息降准的投资者感到失望。
AME Group董事Michael Dixon称，基本上今年仅有温和的(铜)供应过剩，所以价格应该维持稳定。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.3%，报每吨4,875美元，稍早触及7月12日以来最低的4,820美元。铜价本周迄今下跌约1%，在之前两周持稳。
金属价格本周表现受到抑制，因工厂需求疲弱以及对中国的担忧持续。中国消费全球近一半的铜金属。
财新7月中国服务业PMI自近一年高点回落，主要指数多有下降，新业务增速减缓、就业重回收缩区间，反映中国经济增长内生动力仍欠稳。
全球矿业巨头力拓 确认将提高铜产量，直指铜供应将增加，尽管该公司周三稍早公布半年度获利创12年来最差，较上年同期大跌47%。
此外，三井物产 表示，智利Caserones铜矿脉目前产能利用率约80%，该公司将致力于进一步强化其竞争力。
期锌 收低0.1%，报2,273美元，期镍 逆转了稍早的跌势，收高0.1%报10,735美元。
期铅 收跌1%，报1,805美元，期铝 收高1%，报1,641美元，期锡 收跌0.4%，报17,925美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault) 报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。