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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 01:07 BJT

金属期市：期锌涨势暂停，但供应短缺料将进一步推高价格

* 锌产量下降的几率可能遭逆转

* 市场等待下周中国发布贸易数据

* LME锌库存自去年9月以来减少30%

路透伦敦8月4日 - 锌价反弹势头周四暂停，因市场等待评估中国需求力度，但矿厂关停导致的供应短缺料将进一步推高锌价。

伦敦金属交易所(LME)指标期锌 下跌0.8%，报2,255美元，周二触及2015年5月以来最高的2,299美元，自1月触及低位后已经上涨近60%。

“我对锌价进一步走高不会感到惊讶，矿厂供应不太可能短期内回升，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

澳大利亚Century大型矿厂和爱尔兰Lisheen矿厂最近关停。

锌价之前处于低位令嘉能可 等公司减产，预计今年和明年供应将出现短缺。

“我们现在预计锌价在未来六个月内摸高2,500美元，应该会令全球供应变得充裕，”高盛分析师在一份公告中称。

分析师和交易员等待将于下周发布的中国贸易数据，以评估中国锌进口上升势头是否发生改变，中国是全球最大锌消费国。

LME锌库存自去年9月以来减少约30%，至43.0075万吨。

美元走高也令其它工业金属承压。

三个月期铜 收跌0.9%，报每吨4,831美元，期铝 下跌1.1%，报1,622.5美元，期铅 下跌0.5%，报1,795美元，期锡 升0.4%，报17,995美元，期镍 跌1.2%，报10,605美元。

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金属期市 LME库存变化 (完)

(编译 刘静；审校 李军)

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