金属期市：期锌涨势暂停，但供应短缺料将进一步推高价格

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
* 锌产量下降的几率可能遭逆转
* 市场等待下周中国发布贸易数据
* LME锌库存自去年9月以来减少30%
路透伦敦8月4日 - 锌价反弹势头周四暂停，因市场等待评估中国需求力度，但矿厂关停导致的供应短缺料将进一步推高锌价。
伦敦金属交易所(LME)指标期锌 下跌0.8%，报2,255美元，周二触及2015年5月以来最高的2,299美元，自1月触及低位后已经上涨近60%。
“我对锌价进一步走高不会感到惊讶，矿厂供应不太可能短期内回升，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。
澳大利亚Century大型矿厂和爱尔兰Lisheen矿厂最近关停。
锌价之前处于低位令嘉能可 等公司减产，预计今年和明年供应将出现短缺。
“我们现在预计锌价在未来六个月内摸高2,500美元，应该会令全球供应变得充裕，”高盛分析师在一份公告中称。
分析师和交易员等待将于下周发布的中国贸易数据，以评估中国锌进口上升势头是否发生改变，中国是全球最大锌消费国。
LME锌库存自去年9月以来减少约30%，至43.0075万吨。
美元走高也令其它工业金属承压。
三个月期铜 收跌0.9%，报每吨4,831美元，期铝 下跌1.1%，报1,622.5美元，期铅 下跌0.5%，报1,795美元，期锡 升0.4%，报17,995美元，期镍 跌1.2%，报10,605美元。
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金属期市 LME库存变化 (完)
(编译 刘静；审校 李军)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”