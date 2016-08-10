金属期市：美元下滑提振金属价格上扬，期锌因供应短缺触及15个月高位

* 美元跟随美国公债收益率下跌，关注美联储主席叶伦讲话

* 期锡升至去年2月来最高，因中国炼厂限产

* 期镍触及去年8月来最高，因不锈钢需求稳健

路透伦敦8月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周三升至约15个月最高，因投资人仍担心矿场供应短缺，而其他金属价格也因美元下滑而上涨。

美元周三普跌，因美国公债收益率下挫，投资人静待本月稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话。美元走软令美元计价金属对非美国投资人而言更为便宜。

“期铜看来是受美元等外部因素影响，”Standard Bank分析师Leon Westgate表示。

三个月期锌 收高0.5%，报每吨2,286美元，稍早触及去年5月中来最高的2,314.50美元，今年迄今锌价暴涨43%。

最新的LME数据显示，锌注册仓单(on-warrant)库存增加2.99万吨，至43.7725万吨，为去年11月来最高。

三个月期铜 收高0.9%，报4,822美元，盘中升至一周高位4,888.50美元。

但对铜后市的信心减弱，因中国货币刺激措施的影响消退，且市场再度聚焦供应过剩。

三个月期镍 收高0.7%，报10,850美元，盘中触及2015年8月来最高的11,030美元。

今年首季，全球不锈钢产量按年增长0.4%，因中国产量增加，这预示用于生产不锈钢的镍需求强劲。

三个月期锡 收高0.7%，报每吨18,550美元，盘中触及去年2月来最高的18,650美元。

全球最大的锡生产国－中国进行了一系列环境检查已经限制了锡的产出，可能令精炼锡的进口增加。

期铝 收高0.3%，报1,647美元，稍早升至7月中来最高的1,666.50美元。期铅 收高0.8%，报1,819美元，稍早高见1,851.50美元，为7月底来最高。(完)

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