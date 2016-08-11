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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 16:20 BJT

金属期市：伦敦期镍受获利了结打压而下跌，期铜持稳

LME期镍 下跌1%，周三期镍曾触及一年高位11,030美元，因担心菲律宾可能关闭其镍矿业，这种忧虑自6月初以来已将镍价推高逾20%。菲律宾新政府对该行业的评估预计将在本月稍晚完成。

菲律宾主要镍矿石生产商Nickel Asia Corp 称，预计下半年获利将改善，因镍价已从13年低位反弹。

0811GMT，LME期铜 微跌0.06%至每吨4,818美元，上日上涨0.9%，周二曾触及四周低位4,761美元。

沪铜 上升0.5%至每吨37,540元人民币(5,654美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/杜明霞；审校 王洋/高琦)

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