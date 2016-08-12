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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 09:38 BJT

金属期市：伦铜有望创下温和周线涨幅，关注中国数据

美国上周初请失业金人数下降，直指8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。

路透调查显示，欧元区经济前景保持稳定但依然黯淡，表明英国公投退欧带来的主要风险暂时仅限于英国境内。

中国国家发展和改革委员会副主任连维良日前称，前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后；各地要争取在11月底前完成全年去产能任务，中央企业和省属国有煤炭企业力争11月上旬完成。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/许娜；审校 张若琪/白云)

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