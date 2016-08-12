金属期市：伦铜有望创下温和周线涨幅，关注中国数据

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
美国上周初请失业金人数下降，直指8月初就业市场依然强劲，可能有助于刺激经济加速增长。
路透调查显示，欧元区经济前景保持稳定但依然黯淡，表明英国公投退欧带来的主要风险暂时仅限于英国境内。
中国国家发展和改革委员会副主任连维良日前称，前七月煤炭退出产能工作进度明显滞后；各地要争取在11月底前完成全年去产能任务，中央企业和省属国有煤炭企业力争11月上旬完成。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/许娜；审校 张若琪/白云)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。