金属期市：伦敦期铜跌至一个月低点，因中国经济数据不及预期

* 中国7月投资增速降至16年半低位

* 预计下周菲律宾矿场审查评估

* 期镍大跌4%，至7月27日来最低

路透伦敦8月12日 - 伦敦期铜周五跌至一个月最低水准，其他工业金属也触及低点，因此前中国公布的固定资产投资和贷款数据不及预期，令市场对中国这一全球最大金属消费国的需求产生了疑虑。

但美国公布的零售销售数据也疲弱，拖累美元走软，帮助带动多个金属脱离日低，并令部分金属收高。

中国经济活动在7月放缓，工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证中国经济仍处于深度调整之中，当前经济下行压力不容忽视。

“这是对中国数据作出反应，中国数据不佳。中国最新公布的两三个数据不是特别令人鼓舞，时局艰难。”投行兼券商Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle表示。

尽管报告显示中国经济增长疲软，但中国新华社报导暗示未来一段时间料不会进一步出台刺激举措。这令市场担忧加重。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌1.8%，报4,761美元，盘中触及7月12日来最低的4,760.35美元。

三个月期镍 大跌4%，收报10,305美元，为7月27日来最低，今日跌幅为逾一个月最大。

自6月初，三个月期镍已经大涨24%，并在周三触及一年最高，因菲律宾对全国采矿业展开环境整顿。菲律宾官员周四表示，在对全国采矿业的整顿中，又有两座矿场因违反环保规定被关停。自7月8日菲律宾开始对采矿业进行检查以来，总共关停了10座矿场，其中八座为镍矿。

下周，菲律宾预计将宣布过去一个月对矿场的审查结果。

三个月期锌 收低1.6%，报每吨2,238美元，为7月29日来最低。期锌是今年表现最好的LME金属，今年迄今上涨近40%。