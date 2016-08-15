金属期市：伦敦期铜徘徊在一个月低点附近，中国需求前景黯淡无光

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月16日
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
7月中国经济活动放缓，投资增长为新世纪以来最慢，中国面临陈旧工业行业的重组问题。
中国是全球最大铜消费国，占全球需求的45%。
美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。
“看起来全球经济的最新状况表明只是略有走软，无疑这是投资人再次抛出铜的原因之一，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan表示。
“我们预期到今年底铜价来到每磅2美元(每吨4,409美元)，”他说。
美国政府周五公布的数据显示，8月9日止当周，对冲基金和基金经理们持有的期铜合约转为小幅净空仓，因中国需求放缓，铜价跌至四周低点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李春喜 审校 王兴亚/张明钧)
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98
天然橡胶生产国协会(ANRPC)上周五表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能下滑，主要产胶国泰国发生洪灾影响到割胶活动。
路透首尔1月16日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,394亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月16日 -239.4 184.7 40.1 ^1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254