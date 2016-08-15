金属期市：伦敦期铜徘徊在一个月低点附近，中国需求前景黯淡无光

7月中国经济活动放缓，投资增长为新世纪以来最慢，中国面临陈旧工业行业的重组问题。

中国是全球最大铜消费国，占全球需求的45%。

美国7月零售销售意外持平，因美国人减少对服装和其它商品的采购，直指消费者支出放缓，可能令第三季经济增长加速的预期降温。

“看起来全球经济的最新状况表明只是略有走软，无疑这是投资人再次抛出铜的原因之一，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan表示。

“我们预期到今年底铜价来到每磅2美元(每吨4,409美元)，”他说。

美国政府周五公布的数据显示，8月9日止当周，对冲基金和基金经理们持有的期铜合约转为小幅净空仓，因中国需求放缓，铜价跌至四周低点。(完)

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