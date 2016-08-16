金属期市：伦敦期铝触及一个月高位，期铜也因美元下滑而上涨

* 美元指数跌至七周低点

* 期铅触及7月21日来最高

* LME镍库存增加4,944吨

* 铝将升至1,703美元的7月高位－德国商业银行

路透伦敦8月16日 - 伦敦期铝周二触及一个月高位，期铜也上涨，因美国利率可能维持不变的信号压低美元后，投机商推高金属价格。

不过期镍逆势下挫，因投资人再度思量是否菲律宾对矿场的环保审查会限制供应。

美元指数 降至七周低点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一政策制定者发表了鸽派言论，且数据显示7月美国消费者物价持平。

“今日影响市场的主要因素看来是汇率和宏观经济，而不是基本面突然发生的实质转变。”花旗分析师David Wilson称。

他表示，在期铜自7月13日触及5,032美元高位后已经回落了约5%，投机商可能正回补空头以锁定获利。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.9%，报4,811美元，周一小涨，上周五则触及一个月最低的4,750.50美元。

三个月期铝 收高1%，报1,693美元，为7月15日来最高，三个月期铅 升0.4%，报1,875美元，稍早触及7月21日来最高的1,884.50美元。

德国商业银行技术分析师Axel Rudolph在报告中表示，期铝正目标7月高位1,703美元。

三个月期镍 大跌2.2%，报10,255美元，为7月26日来最低，周一期镍大涨1.8%。LME镍库存周二增加4,944吨，至373,992吨。