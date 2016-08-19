金属期市：期铜和期铝受美元走强拖累回落，期锡上涨

* 中国铝供应收紧，铝冶炼厂产量缓慢增加

* 下半年铜供应增加预计令市场承压

* LME锡注册仓单降至2008年11月来最低

路透伦敦8月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜等工业金属周五下滑，成交缩量，受美元走强、股市和油价回落影响。

分析师表示，对下半年铜供应过剩的持续忧虑也令市场承压。

美元反弹，受部分美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持升息的言论支持，但油价下滑，因供需基本面疲弱。

美元走强侵蚀了美国以外商品买家的购买力，而油价走软降低了矿主的成本，令他们可以接受更低的价格。

“美元小涨、股市有所回落，再加上油价在过去几日大涨后回软令今日金属价格承压。”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示。

指标LME三个月期铜 收低0.3%，报每吨4,798美元，周四大涨0.8%，周一曾触及一个月低点。

本周期铜升0.8%，之前连跌两周。

三个月期铝 收低1%，报1,667美元，受生产商卖盘打压，进一步从周四触及的13个月高位回落。

咨询机构CRU驻北京的分析师Jackie Wang表示，中国铝冶炼厂在去年限产后今年恢复生产，产量仅缓慢增加，导致供应吃紧，对铝价有支撑作用。

“当所有这些产量进入市场，可能在第四季，中国铝价将面临重大下滑风险。”

期锡 逆势升0.8%，至18,540美元。LME注册锡库存降至2008年11月来最低的3,100吨。

期锌 收低0.4%，报2,286美元，本周升2.1%，创一个月最大周度升幅。