金属期市：伦敦期铜下跌，因中国铜出口增加

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
“这样的出口数据，还有放缓的进口数据，恰恰表明中国或许不能再吸收更多供给。供应增长比需求增长更强劲。”
一名公司高管称，周二下午将公布中国最后一部分大宗商品贸易数据。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%至每吨4,761.50美元，上日收盘变动不大。
沪铜 收跌0.5%，报每吨37,140元人民币(5,576美元)。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月16日止当周，对冲基金和基金经理持有的期铜和期权仓位转为净多仓。
“本周看起来又是平静的一周，至少在美联储主席叶伦的怀俄明州杰克森霍尔讲话之前如此，”澳新银行在报告中称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李春喜 审校 汪红英/高琦)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583