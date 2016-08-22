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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 15:32 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，因中国铜出口增加

“这样的出口数据，还有放缓的进口数据，恰恰表明中国或许不能再吸收更多供给。供应增长比需求增长更强劲。”

一名公司高管称，周二下午将公布中国最后一部分大宗商品贸易数据。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%至每吨4,761.50美元，上日收盘变动不大。

沪铜 收跌0.5%，报每吨37,140元人民币(5,576美元)。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月16日止当周，对冲基金和基金经理持有的期铜和期权仓位转为净多仓。

“本周看起来又是平静的一周，至少在美联储主席叶伦的怀俄明州杰克森霍尔讲话之前如此，”澳新银行在报告中称。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李春喜 审校 汪红英/高琦)

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