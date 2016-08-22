金属期市：伦敦期铜下跌，因中国铜出口增加

“这样的出口数据，还有放缓的进口数据，恰恰表明中国或许不能再吸收更多供给。供应增长比需求增长更强劲。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，8月16日止当周，对冲基金和基金经理持有的期铜和期权仓位转为净多仓。

“本周看起来又是平静的一周，至少在美联储主席叶伦的怀俄明州杰克森霍尔讲话之前如此，”澳新银行在报告中称。(完)