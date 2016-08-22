金属期市：期铜挫至五周低点，受美元走强打压

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 中国铜出口增加显示国内需求疲弱
* LME铜库存增加1.875万吨
* 交易商关注铜价200日移动均线水准
路透伦敦8月22日 - 伦敦期铜周一跌至五周低点，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派言论后美元走强、库存增加以及中国出口跳增令市场愈发担心全球最大铜消费国的需求。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1%，报4,748.5美元，稍早期铜跌至7月11日来最低的4,735美元。
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。
“金属市场是受美元走势影响，中国最新的出口数据对市场没有帮助，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。
中国7月未锻造铜出口达75,022吨，较上年同期增加401.6%。
市场现关注中国将在9月1日公布的制造业采购经理人指数(PMI)数据，以帮助判断工业金属需求前景。
交易商表示，LME铜库存增加1.875万吨，至22.9375万吨，这也打压人气，铜价若跌穿约在4,722美元的200日移动均线切入位可能引发更大的抛售。
三个月期锌 收低0.3%，报2,280美元，但锌价自1月低点已经大涨约60%，因对矿场供应的担忧不断加重。
三个月期铝 收平，报1,667美元，期铅 下挫1.6%，收报1,854美元。期镍 收低0.9%，报10,260美元。期锡 收平，报18,540美元。(完)
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