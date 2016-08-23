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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 09:58 BJT

金属期市：伦铜接近六周低点，因供应过剩

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暗示即将加息的押注本周拉高了美元。

本周全球主要央行总裁将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开年会，美联储自身面临的改革压力日渐上升。目前美联储制定的货币政策有两个指导性目标：充分就业和通胀稳定。

中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

国际铜业研究组织(ICSG)称，5月全球精炼铜市场短缺6.5万吨，4月缺口为14.4万吨。今年1-5月，市场缺口为22.2万吨，上年同期为短缺3.9万吨。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布，全球锌市短缺6月收窄至1.8万吨，5月上修为10.5万吨。

2016年上半年市场供应短缺13.8万吨，2015年上半年为盈余19.4万吨。 (完) 　　

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