金属期市：伦铜接近六周低点，因供应过剩

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暗示即将加息的押注本周拉高了美元。
本周全球主要央行总裁将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开年会，美联储自身面临的改革压力日渐上升。目前美联储制定的货币政策有两个指导性目标：充分就业和通胀稳定。
中国“三去一降一补”任务又有新进展，国务院最新发文，提出通过合理降低税费负担、有效降低融资成本等措施，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。
国际铜业研究组织(ICSG)称，5月全球精炼铜市场短缺6.5万吨，4月缺口为14.4万吨。今年1-5月，市场缺口为22.2万吨，上年同期为短缺3.9万吨。
国际铅锌研究小组(ILZSG)周一公布，全球锌市短缺6月收窄至1.8万吨，5月上修为10.5万吨。
2016年上半年市场供应短缺13.8万吨，2015年上半年为盈余19.4万吨。 (完)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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