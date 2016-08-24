金属期市：伦敦锌和锡接近一年多高位，因供应萎缩

最大锡出口国印尼的出口下滑，加上缅甸矿产将激增的预期消退，已导致锡需求大增，进而让锡库存降至逾七年半低位。

LME期铜 持平于每吨4,709美元；昨日下跌0.8%，盘中触及7月11日以来最低4,694美元。

上海期交所期铜 下跌0.8%，至每吨36,800元人民币(5,542美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍晚的演说，恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在2016年至少升息一次。美联储原本让外界预期今年将升息四次。

美元周三小涨，兑日圆脱离隔夜所及低位，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔的集会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。

瑞士商品贸易及矿业巨头--嘉能可 已同意以8.8亿澳元(6.7亿美元)向Evolution Mining 出售澳洲Ernest Henry铜矿30%的权益及所有黄金，以进一步偿还债务。

周二公布的LME交易商持仓报告显示，截至8月19日基金持有的LME期铜整体净多仓降至39,717口，一周前为41,656口。(完)

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