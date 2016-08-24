金属期市：伦敦锌和锡接近一年多高位，因供应萎缩

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
最大锡出口国印尼的出口下滑，加上缅甸矿产将激增的预期消退，已导致锡需求大增，进而让锡库存降至逾七年半低位。
LME期铜 持平于每吨4,709美元；昨日下跌0.8%，盘中触及7月11日以来最低4,694美元。
上海期交所期铜 下跌0.8%，至每吨36,800元人民币(5,542美元)。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍晚的演说，恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在2016年至少升息一次。美联储原本让外界预期今年将升息四次。
美元周三小涨，兑日圆脱离隔夜所及低位，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔的集会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。
瑞士商品贸易及矿业巨头--嘉能可 已同意以8.8亿澳元(6.7亿美元)向Evolution Mining 出售澳洲Ernest Henry铜矿30%的权益及所有黄金，以进一步偿还债务。
周二公布的LME交易商持仓报告显示，截至8月19日基金持有的LME期铜整体净多仓降至39,717口，一周前为41,656口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583