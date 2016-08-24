金属期市：期铜触及两个月低位，因亚洲库存增加

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 铜库存跳涨，亚洲仓库增幅最大
* 秘鲁矿场供应增加打击铜价
* 锡价连续第二日触及18个月高位
* 杰克森霍尔会议可能提供美国升息线索
路透伦敦8月24日 - 铜价周三跌至两个月低位，因亚洲仓库库存急增，加剧了对主要消费国中国未来需求疲弱的担忧。
美元走强，减弱了美国以外商品买家的购买意愿，油价下跌也打压工业金属价格。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 急挫1.7%，收于每吨4,632美元， 为6月24日以来最低。
伦敦金属交易所批准的仓库库存自8月11日以来增加了四分之一，共逾5万吨，至25.47万吨，增加的部分大多来自韩国和新加坡。
“亚洲仓库库存大幅增加，表明中国出口过剩的铜，铜出口数据相对强劲，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
“今年上半年矿场供应急升已经转化为精炼铜过剩。”
中国7月出口未锻造铜和铜产品跳涨至7.5022万吨，这是去年同期的五倍多，分析师认为这是国内需求疲弱的表现。
今年上半年矿场供应增加主要来自于秘鲁，大部分销往中国，由当地冶炼厂加工厂精炼产品。
中国1-7月从秘鲁进口的铜矿石和铜精矿几乎翻倍，至逾243万吨。
叶伦将在堪萨斯城联储举行的2016年经济研讨会上发言，会议将于周四至周六在杰克森霍尔举行。
期锡 逆势收涨0.8%，报18,850美元，连续第二日触及18个月高位，因担心库存短缺，库存已降至2008年以来最低水平
期镍 收盘时没有交易，最后报价下跌2.6%，报9,990美元，为7月11日以来最低。
期铝 收跌1.4%，报每吨1,646美元；期锌 下跌1.1%，报2,276美元，期铅 小跌0.3%，报1,855美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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