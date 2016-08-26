更正-金属期市：期镍触及六周低点，因对菲律宾镍矿石减产的忧虑缓解(8月25日)

(更正：因英文原文有误，内文倒数第三段应为“触及6月24日来最低”，非“7月24日”)

* 库存不断增加令铜价前景蒙阴

* 镍价可能下滑，因下半年供应改善－花旗

* 中国精炼锌进口跳增是一次性的－麦格理

路透伦敦8月25日 - 镍价周四跌至逾六周低点，此前对菲律宾因环保关停镍矿会造成镍供应短缺的担忧缓解。

自6月初至8月初触及一年高位，镍价激升了32%，因菲律宾当局关停了未能达到环保监管要求的镍矿。

Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示，感觉市场表现超前了。

分析师称，由于只有几家矿场关停，对全面禁止的担忧看来是没有根据的。

“尽管迄今关闭了八家小生产商，但我们看到进口稳定，与近期提振镍价的菲律宾供应受限忧虑不符。”花旗在报告中指出。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 收低1.5%，报每吨9,845美元，为7月11日来最低，延续昨日2.6%的跌势。

三个月期锌 收高1%，报2,298美元，因投资人继续押注锌矿产量减少会造成供应短缺。

麦格理分析师Vivienne Lloyd表示，中国7月精炼锌进口攀升可能是一次性的。

三个月期铜 跌0.1%，报4,626美元，盘中一度触及6月24日来最低4,620美元，昨日期铜大跌1.7%。

LME铜库存增加令铜价承压，周四铜库存增加9,175吨，总库存升至26.3875万吨，自6月1日来猛增72%。

三个月期铝 跌0.1%，报1,644.50美元，盘中跌至8月5日来最低的1,632美元，期铅 收高0.4%，报1,862美元，期锡 跌0.5%，报18,750美元。(完)

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