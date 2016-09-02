金属期市：期铜变动不大，铅、锌、锡受供应收紧带动大涨

标题新闻：菲律宾11月汇入款较上年同期增18.5%至22.17亿美元，创逾八年最大增幅--央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国8月非农就业数据压制9月升息预期
* 美元上涨，因投资人仍预计今年加息
* 中国钢铁期货大涨，因寄望G20会议后需求增加
路透伦敦9月2日 - 伦敦期铜周五变动不大，因投资人消化了低于预期的美国就业增长数据，但期铅、期锌和期锡触及数月高位，因供应不断收紧、环保限制和中国公布了强劲的制造业数据。
尽管美国公布的8月就业数据令人失望，但美元仍上涨，因投资人认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在未来几个月内加息。
供应不断增加也令铜价承压，伦敦金属交易所(LME)注册铜库存自6月1日来已经猛增170%。
“我认为今年余下时间，铜价会下跌。铜市明显供应过剩。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
LME三个月期铜 收低0.04%，报每吨4,628美元，周二跌至九周低点后回稳，本周期铜上扬0.2%。
本周中国公布的8月制造业数据强于预期，带动金属市场出现普遍的空头回补，特别是那些面临供应受压的锌、铅和锡等金属。
三个月期锌 触及去年5月来最高的2,369.50美元，收高1.1%，报2,363美元。期铅 升至去年6月来高位1,955美元，收高0.7%，报1,943美元。
三个月期锡 也升至去年1月来高位19,335美元，因库存不断减少。
中国钢铁期货周五大涨，因寄望在本周末20国集团(G20)峰会后需求增强。峰会召开前，中国关闭了主办城市杭州污染环境的钢铁厂。锌和镍都是生产钢铁的原材料。
三个月期镍 收高1.5%，报10,060美元，三个月期铝 收低1.3%，报1,594美元，盘中触及一个月低点1,593.50美元，因担心供应过剩。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50