金属期市：期铜变动不大，铅、锌、锡受供应收紧带动大涨

* 美国8月非农就业数据压制9月升息预期

* 美元上涨，因投资人仍预计今年加息

* 中国钢铁期货大涨，因寄望G20会议后需求增加

路透伦敦9月2日 - 伦敦期铜周五变动不大，因投资人消化了低于预期的美国就业增长数据，但期铅、期锌和期锡触及数月高位，因供应不断收紧、环保限制和中国公布了强劲的制造业数据。

尽管美国公布的8月就业数据令人失望，但美元仍上涨，因投资人认为，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在未来几个月内加息。

供应不断增加也令铜价承压，伦敦金属交易所(LME)注册铜库存自6月1日来已经猛增170%。

“我认为今年余下时间，铜价会下跌。铜市明显供应过剩。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

LME三个月期铜 收低0.04%，报每吨4,628美元，周二跌至九周低点后回稳，本周期铜上扬0.2%。

本周中国公布的8月制造业数据强于预期，带动金属市场出现普遍的空头回补，特别是那些面临供应受压的锌、铅和锡等金属。

三个月期锌 触及去年5月来最高的2,369.50美元，收高1.1%，报2,363美元。期铅 升至去年6月来高位1,955美元，收高0.7%，报1,943美元。

三个月期锡 也升至去年1月来高位19,335美元，因库存不断减少。

中国钢铁期货周五大涨，因寄望在本周末20国集团(G20)峰会后需求增强。峰会召开前，中国关闭了主办城市杭州污染环境的钢铁厂。锌和镍都是生产钢铁的原材料。