金属期市：库存增加打压期铜接近两个月低点，期锌创15个月高位

期锌 持平于2,362美元，此前触及15个月高位2,371美元，但分析师谨慎看待升势的可持续性，因实货需求增长不多。

“锌价的涨势是爆炸性的，但涨得有点太快了。我们没有看到实货需求能支持这种走势，而且库存仍相当高，”Bhar说。

路透综合多家机构预测中值结果显示，中国8月实体经济出现好转，工业增加值同比增速小幅回升，投资同比增速微降；CPI运行平稳，PPI降幅则进一步收窄，消费增势稳健。

期镍 上涨0.1%至10,070美元；上周上涨逾2%，表现最佳。

期锡 升0.4%至19,395美元，期铝 跌0.5%至1,586美元，期铅 涨1.2%至1,969.50美元。

菲律宾政府完成环保复检，将宣布更多矿场停产名单。(完)

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