金属期市：库存增加打压期铜接近两个月低点，期锌创15个月高位

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
期锌 持平于2,362美元，此前触及15个月高位2,371美元，但分析师谨慎看待升势的可持续性，因实货需求增长不多。
“锌价的涨势是爆炸性的，但涨得有点太快了。我们没有看到实货需求能支持这种走势，而且库存仍相当高，”Bhar说。
路透综合多家机构预测中值结果显示，中国8月实体经济出现好转，工业增加值同比增速小幅回升，投资同比增速微降；CPI运行平稳，PPI降幅则进一步收窄，消费增势稳健。
期镍 上涨0.1%至10,070美元；上周上涨逾2%，表现最佳。
期锡 升0.4%至19,395美元，期铝 跌0.5%至1,586美元，期铅 涨1.2%至1,969.50美元。
菲律宾政府完成环保复检，将宣布更多矿场停产名单。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/杜明霞；审校 戴素萍/李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。