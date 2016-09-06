金属期市：期铜下滑，因库存增加抵消需求温和增长

* LME铜库存又跳升6,450吨

* 欧洲和亚洲实货交易商报告需求略有增加

路透伦敦9月6日 - 伦敦期铜周二小跌，向上周触及的两个月低点慢慢靠拢，因库存增加抵消了买盘略有上升的迹象。

实货铜交易商表示，随着夏季沉闷期的结束，需求正小幅增加，但交易量仍不振。但伦敦金属交易所(LME)铜库存进一步上升，令市场继续承压。

最新数据显示，LME铜库存上升6,450吨，至33.4975万吨，为约一年最高。

“铜的表现仍落后，仍是今年迄今表现最差的金属，”花旗分析师David Wilson表示。

“LME库存增加令投资人略感忧虑，但看来在一定程度上已经被市场消化。我们不知道铜价还会跌多少。”

LME三个月期铜 小跌0.1%，报4,620美元，昨日收盘变动不大。期铜守在上周所创的九周低点4,600美元支撑位略上方。

不过欧洲和亚洲的交易商报告，铜需求略有增加，近几个月铜的需求一直疲弱。