金属期市：期铜触及两周高位，因预计美国近期不会升息

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 市场等待中国贸易数据
* LME锡库存不足五日消耗
* 锡价接近19个月高位
路透伦敦9月7日 - 期铜周三触及两周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持利率不变的预期不断升温，令美元承压，但对中国需求的担忧限制涨幅。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收盘时没有成交，最后出价涨0.6%，报每吨4,650美元，盘中稍早触及8月24日以来最高的4,688.50美元。
周二发布的数据显示，美国8月服务业活动触及六年半低位，增强了美联储在9月20-21日会议上按兵不动的预期。
“当前都是受美元影响，”SP Angel分析师John Meyer称，“中国开始再次收紧流动性，减少借贷。”
中国是全球最大工业金属消费国。上半年中国的银行大幅增加借贷，提振了中国经济的投资和产出，但7月的数据显示，借贷从6月的1.38万亿元人民币减少至4,636亿元人民币。
金属市场在等待将于周四发布的中国贸易数据，寻找增长和需求前景线索。
三个月期锡 收高0.5%，报19,550美元，锡价周二触及19个月高位的19,670美元，因担心供应短缺，和LME库存不断减少，目前，LME库存仅有4,390吨，相当于不足五日的全球需求。
期锌 收于2,322美元，略高于周二收盘价2,321美元，自1月以来锌价已经上涨逾60%，因担心矿场关闭导致供应短缺。
期铝 上涨0.2%，报每吨1,593美元，期铅 下滑1.4%，报1,920美元，期镍 升1%，报10,210美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583