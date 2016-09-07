金属期市：期铜触及两周高位，因预计美国近期不会升息

* 市场等待中国贸易数据

* LME锡库存不足五日消耗

* 锡价接近19个月高位

路透伦敦9月7日 - 期铜周三触及两周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持利率不变的预期不断升温，令美元承压，但对中国需求的担忧限制涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收盘时没有成交，最后出价涨0.6%，报每吨4,650美元，盘中稍早触及8月24日以来最高的4,688.50美元。

周二发布的数据显示，美国8月服务业活动触及六年半低位，增强了美联储在9月20-21日会议上按兵不动的预期。

“当前都是受美元影响，”SP Angel分析师John Meyer称，“中国开始再次收紧流动性，减少借贷。”

中国是全球最大工业金属消费国。上半年中国的银行大幅增加借贷，提振了中国经济的投资和产出，但7月的数据显示，借贷从6月的1.38万亿元人民币减少至4,636亿元人民币。

金属市场在等待将于周四发布的中国贸易数据，寻找增长和需求前景线索。

三个月期锡 收高0.5%，报19,550美元，锡价周二触及19个月高位的19,670美元，因担心供应短缺，和LME库存不断减少，目前，LME库存仅有4,390吨，相当于不足五日的全球需求。

期锌 收于2,322美元，略高于周二收盘价2,321美元，自1月以来锌价已经上涨逾60%，因担心矿场关闭导致供应短缺。

期铝 上涨0.2%，报每吨1,593美元，期铅 下滑1.4%，报1,920美元，期镍 升1%，报10,210美元。(完)

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