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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 00:55 BJT

金属期市：期铜徘徊在两周高位附近，期镍上涨

* 中国8月铜进口量下降

* LME铜库存三周来首次减少

* 关注中国8月贸易数据

路透伦敦9月8日 - 伦敦期铜周四守在略低于两周高位，受助于库存减少和美元下跌，但中国上月铜进口量减少令涨幅受限。

伦敦金属交易所(LME)铜库存三周来首次减少，表明需求在夏季月份放缓后回升。

最新数据显示，LME铜库存减少1,375吨，至33.96万吨，但仍在近一年来最高水平附近。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨0.3%至每吨4,664美元，盘中触及两周高位4,688.50美元。

“美元走软提振所有金属，低利率预期仍提供支撑，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

因欧洲央行周四维持利率以及资产购买计划，美元兑欧元跌至近两周低位，后小幅反弹。

美国数据低迷令本月不太可能升息，美元整体上承压。

中国8月进口意外增加，为近两年来首次，受助于煤炭和其它商品需求增长，表明国内需求可能回升。

但中国的铜进口较上月减少2.8%，至35万吨，为一年来最低水平。

期铝 收于每吨1,590美元，下跌0.2%。

期镍 表现最佳，升至三周高位的10,370美元，收盘上涨1.3%，报10,340美元。期锡 收高0.1%，报每吨19,575美元，距离本周稍早触及的2015年1月以来最高价仅差95美元。

三个月期铅 收高0.3%，报每吨1,925美元，期锌 下跌 0.3%，报每吨2,315美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)

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