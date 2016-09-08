金属期市：期铜徘徊在两周高位附近，期镍上涨

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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* 中国8月铜进口量下降
* LME铜库存三周来首次减少
* 关注中国8月贸易数据
路透伦敦9月8日 - 伦敦期铜周四守在略低于两周高位，受助于库存减少和美元下跌，但中国上月铜进口量减少令涨幅受限。
伦敦金属交易所(LME)铜库存三周来首次减少，表明需求在夏季月份放缓后回升。
最新数据显示，LME铜库存减少1,375吨，至33.96万吨，但仍在近一年来最高水平附近。
伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨0.3%至每吨4,664美元，盘中触及两周高位4,688.50美元。
“美元走软提振所有金属，低利率预期仍提供支撑，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
因欧洲央行周四维持利率以及资产购买计划，美元兑欧元跌至近两周低位，后小幅反弹。
美国数据低迷令本月不太可能升息，美元整体上承压。
中国8月进口意外增加，为近两年来首次，受助于煤炭和其它商品需求增长，表明国内需求可能回升。
但中国的铜进口较上月减少2.8%，至35万吨，为一年来最低水平。
期铝 收于每吨1,590美元，下跌0.2%。
期镍 表现最佳，升至三周高位的10,370美元，收盘上涨1.3%，报10,340美元。期锡 收高0.1%，报每吨19,575美元，距离本周稍早触及的2015年1月以来最高价仅差95美元。
三个月期铅 收高0.3%，报每吨1,925美元，期锌 下跌 0.3%，报每吨2,315美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币