金属期市：期锌触及一周低点，因美元走强和德国出口大跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 德国出口录得近一年最大跌幅
* 油价回落
路透伦敦9月9日 - 伦敦金属交易所(LME)多数工业金属周五在淡静交投中下滑，受美元走强、油价疲弱及在德国公布出口骤降后投资人对欧洲经济的担忧拖累。期锌触及逾一周最低。
美元指数 攀升，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定者的讲话带动，这令以美元计价的商品对美国以外买家成本更高。
德国公布7月出口意外大跌，录得近一年最大跌幅，而本周稍早公布的工业订单数据也不及预期。
“中国经济一直在趋稳，但目前投资人担心的是美国和欧洲的制造业再度放缓。”顾问公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。
“所有人都在等下周更多线索来指引市场方向，”他还表示。他指的是下周中国将发布多个经济数据。
油价回落也令基本金属价格承压。
指标三个月期锌 收挫1%，报2,291美元，为8月30日来最低。本周期锌大跌3%，为6月中来最大周度跌幅。
三个月期铜 跌0.7%，收报4,633美元，周三触及两周高位4,688.50美元。
三个月期镍 升0.3%，报10,370美元，从8月16日来最高位10,440美元回落，下周菲律宾将宣布对矿场环境监察的结果，预计会令更多矿场关停。
三个月期铝 跌0.8%，收报1,578美元，三个月期锡 跌1.4%，收报19,300美元，三个月期铅 跌1.2%，报1,902美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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