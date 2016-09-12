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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 01:34 BJT

金属期市：期铝触及三个月低位，受升息忧虑拖累

* 中国铜需求在夏季变淡后再次提高-行业

* 中国工业产出数据将于周二发布

路透伦敦9月12日 - 期铝周一跌至三个月来最低水平，其它工业金属也下跌，因美国本月可能升息的臆测促使投资者远离风险资产。

期铜跌至逾两个月最低，期镍录得一个月来最大单日跌幅。

“市场对9月可能升息感到恐惧，但宏观数据不支撑这个臆测，”花旗分析师David Wilson称。

“我们的经济团队认为(9月)不会升息，所以这可能就是昙花一现的观点，除了一至两个外，其它跌幅有点过度。”

金融市场普遍遭遇抛售，欧洲股市和债市受挫，因越来越担心全球央行减少了对后危机时代超低利率和资产购买计划的承诺。

指标期铝 下跌0.6%，报每吨1,568美元，为6月13日以来最低，上周五下跌了0.8%。

铝价在过去一个月表现最糟，因投资者担心中国冶炼厂重新开工。中国是世界最大铝生产国和消费国。

三个月期铜 逆势收高0.3%，报每吨4,647.503美元，在跌至6月20日以来最低的4,582美元后反弹。

经历了夏季工厂淡季后，中国新出现的铜需求看似将推高中国本月的铜进口量，但这不足以抵消预计今年将有大量新增供应的影响。

期锌 下跌1.3%，报2,262美元；期镍 下跌2.6%，收于10,100美元，录得一个月来的最大单日跌幅；期铅 下跌1.1%，报1,882美元，期锡 下跌1.3%，报19,050美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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