金属期市：期铝触及三个月低位，受升息忧虑拖累

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
* 中国铜需求在夏季变淡后再次提高-行业
* 中国工业产出数据将于周二发布
路透伦敦9月12日 - 期铝周一跌至三个月来最低水平，其它工业金属也下跌，因美国本月可能升息的臆测促使投资者远离风险资产。
期铜跌至逾两个月最低，期镍录得一个月来最大单日跌幅。
“市场对9月可能升息感到恐惧，但宏观数据不支撑这个臆测，”花旗分析师David Wilson称。
“我们的经济团队认为(9月)不会升息，所以这可能就是昙花一现的观点，除了一至两个外，其它跌幅有点过度。”
金融市场普遍遭遇抛售，欧洲股市和债市受挫，因越来越担心全球央行减少了对后危机时代超低利率和资产购买计划的承诺。
指标期铝 下跌0.6%，报每吨1,568美元，为6月13日以来最低，上周五下跌了0.8%。
铝价在过去一个月表现最糟，因投资者担心中国冶炼厂重新开工。中国是世界最大铝生产国和消费国。
三个月期铜 逆势收高0.3%，报每吨4,647.503美元，在跌至6月20日以来最低的4,582美元后反弹。
经历了夏季工厂淡季后，中国新出现的铜需求看似将推高中国本月的铜进口量，但这不足以抵消预计今年将有大量新增供应的影响。
期锌 下跌1.3%，报2,262美元；期镍 下跌2.6%，收于10,100美元，录得一个月来的最大单日跌幅；期铅 下跌1.1%，报1,882美元，期锡 下跌1.3%，报19,050美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍