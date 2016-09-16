金属期市：期铜从高位回落，本周录得7月来最大周度涨幅

* 上海期交所因中秋节休市，下周一开市

* 菲律宾矿场审计评估推后至9月22日

路透伦敦9月16日 - 期铜周五触及三周高位后回落，因美元持稳，本周录得两个月来的最大周线升幅，此前中国经济数据显示，未来几个月经济增长将更为强劲。

中国楼市带来令人鼓舞的信号，工厂活动在经历夏季的清淡后出现复苏迹象，增强了需求在第三季平稳回升的预期。

中国市场仍因中秋节日而闭市，今日伦敦市场交投清淡。

“中国今年的铜消费比大部份人预计地强得多，下一季铜价可能仍在4,600-4,900美元之间得到支撑，”花旗策略师David Wilson称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.1%，报每吨4,787美元。

稍早，价格触及8月22日以来最高的4,794.50美元。本周升3.3%，为连续第三周上涨，也是7月中以来的最大升幅。

LME期镍 将是基本金属中的最大输家，本周下跌6%，为2015年7月以来的最大跌幅，因菲律宾矿场供应减少威胁减弱。菲律宾矿场审计评估推后至9月22日。

期镍 收高0.2%，报每吨9,725美元，稍早触及9,630美元的7月8日以来最低。

金属价格没有理会美元上涨。三个月期锡 收高0.3%，报19,100美元，期铝 升0.3%，报每吨1,568美元。

期铅 和期锌 逆势收跌，分别下跌0.5%和0.7%，报1,937和2,215美元。(完)

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