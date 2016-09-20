金属期市：期锌攀升，因投机性买盘和中国需求前景

* 期铅触及15个月高位

* 中国增加镍矿进口

* 中国精炼锌产量减少2.8%

路透伦敦9月20日 - 期锌周二上涨，在前两周下跌后连续第二日攀升，受助于投机客押注供应将现短缺，以及中国对工业金属需求将增长的预期。

期锌是伦敦金属交易所(LME)表现最好的金属，指标价格 收高2.2%，每吨报2,300美元，周一上涨1.6%。

锌也是今年LME最受投资者青睐的金属，今年迄今上涨了43%，因有些锌矿被关停。

通常通过计算机程序管理投机基金的商品交易顾问是周一和周二的积极买家，Marex Spectron的经纪商Dee Perera称。

但一些分析师担心锌是否对近期恢复涨势做好了准备。

渣打分析师Nicholas Snowdon在一份公告中称，进一步出清多头头寸是可能的，但一旦中国的精炼锌进口反弹，锌价将重拾升势。

中国的精炼锌产量8月减少2.8%，因冶炼厂面对加工费下降的局面，表明他们将进口更多的精炼锌。

期铅 攀升1.4%，报1,981美元，为2015年5月以来的最高价。

LME期镍 上涨1.6%，报10,310美元，周一曾大涨4.4%，因预计在本周环境审计结果发布后，将有更多的菲律宾矿场被关停。

中国增加了镍矿石的进口，港口的库存量超过150万吨，为去年10月以来最高。

期锡 涨0.7%，收报19,475美元，期铜 升0.4%，报4,793美元，期铝 下跌0.4%，报1,577美元。(完)

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