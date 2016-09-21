金属期市：期铜在美联储会议结果公布前下跌，因获利回吐

* 获利回吐令期铜近期升幅缩小

* 菲律宾矿场关闭支撑镍价

* FOMC即将发布利率决定

路透伦敦9月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三在美国联邦储备理事会(FED/美联储)一关键政策会议结果公布前从四周高位回落，受获利回吐打击。

指标期铜 收跌0.6%，报每吨4,763美元，回吐了前一交易日录得的小幅涨幅。

市场普遍预计美联储会维持0.25-0.50%的利率区间不变，但可能暗示12月升息，这可能会令美元走强进而给金属价格施压。

“有一些短期获利回吐，多头希望上周三的升势动能转化成上行走势，不过在美联储会议前出现一些获利回吐也是在预料之中的，”Sucden Financial资深研究分析师Kash Kamal称。

他称，指标期铜本周持于约4,750美元支撑位，但美元走高可能给价格带来短期压力。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标，它表示，调整的目的是重新设置刺激计划，以进行实现并保持2%通胀目标的持久战。

但世界最大金属消费国中国的经济指标有所改善，1月价格看似更可能是价格底部，麦格理在一份报告中称。

“最新的数据直指中国建筑活动仍处于上行趋势，虽然我们处于全球工业生产复苏的初期阶段。”

期镍 收高0.2%，报10,335美元，此前菲律宾称，在行业环境整治过程中，将再关停超过10家矿场。 期锡 下滑0.9%，报19,300美元；期铅 下跌2.3%，报1,936美元。

期铝 上涨0.4%，报1,584美元；期锌 下跌1.2%，报2,272美元。(完)

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