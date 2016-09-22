金属期市：期铜触及六周高位，但需求前景限制涨幅

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
* 美联储预计升息力度减轻
* OECD强调全球经济成长有风险
路透伦敦9月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四升至六周高位，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变后，美元下滑，但对需求成长缓慢的担忧限制了升幅。
指标期铜 收高1.9%，报每吨4,855美元，盘中触及8月12日来最高的4,858.50美元。
美联储维持利率不变，并预计未来几年的升息力道较之前预期减弱，这给美元带来压力。美元走软令美元计价的商品对非美国公司更为便宜。
“央行乐于以低成本资金来支撑经济成长，这助涨了工业金属。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
“但市场维持升势也有难度，因需求不强...OECD昨天指出，全球贸易将落后于全球整体经济增速。”
经济合作暨发展组织(OECD)周三警告称，随着全球化进程几近停滞，今年及明年全球经济增速将放缓到金融危机以来的最低水准。长久以来作为全球经济推动力的贸易成长，今年料将落后于全球整体经济增速。
中国需求成长疲弱预计也会令金属价格承压，工业金属中近半需求靠中国。
分析师也认为，美国11月总统大选带来的不确定性可能也会令投资延后。
三个月期铝 收高3.1%，报1,633美元，为8月31日来最高。
三个月期锌 升1%，报2,294美元，期铅 升0.7%，报1,949美元，期锡 攀升0.9%，报19,485美元。
期镍 大涨3.1%，报10,660美元的六周高位。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲