金属期市：期镍触及六周高位，因菲律宾供应可能减少

* 上海保税区铜溢价上涨5美元，至5月以来最高

* 分析师预计，未来数月镍价将进一步攀升

路透伦敦9月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周五触及六周高位，因市场预计，随着全球最大镍矿石供应国菲律宾继续治理矿业违反环境法的行为，下周可能会有更多的矿场被关停。

下周二，菲律宾政府将宣布一项审计结果，又将有十多家矿场，多数是镍矿，面临被关停的风险。

自7月开始对矿场进行整顿以来，菲律宾已关停了10家矿场，其中八家是镍矿。

“市场面临巨大的风险。如果菲律宾的供应大幅减少，真的没有其它国家能填补由此造成的供应缺口，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd表示。

中国逾90%的镍矿石进口来自菲律宾。

LME三个月期镍 收盘持稳在每吨10,660美元，盘中触及六周高位10,715美元。本周上扬9.3%，为7月以来最大周度升幅。

周四公布的数据显示，中国8月镍矿石进口增至13个月高位430万吨，交易商因担心未来供应收紧而囤积库存。

而印尼的镍加工行业则担忧价格会下跌，因该国政府正考虑修改一项政策，重新恢复镍矿石和铝土矿的出口。

LME三个月期铜 收盘持稳在每吨4,855美元，本周上涨1.2%。

上海铜溢价攀升至5月以来最高55-65美元，因夏季过后工业活动重新活跃起来。

三个月期铝 收涨0.2%，报每吨1,636美元，稍早触及一个月高位1,652.50美元，成交量极高，超过22,500口。经纪商Marex Spectron称，投机客对铝的需求强劲。

三个月期锡 收高0.8%，报每吨19,645美元。三个月期锌 收跌0.8%，报每吨2,276美元。期铅 收挫1.5%，报每吨，1,919.50美元。(完)

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