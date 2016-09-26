更正-金属期市：期镍和期铜走软，美元回落提振其它基本金属上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(更正：因译文有误，内文第一段中“对需求的担忧缓解”应更正为“对需求的担忧扭转之前的涨势”)
* 期镍走低，逆转过去五日受菲律宾供应忧虑提振的涨势
* 期铜下跌，但中国需求前景限制跌幅
* 其它金属上涨
路透9月26日 - 期镍周一下滑，对需求的担忧扭转之前的涨势。镍价上周五触及六周高位，受助于担心菲律宾可能关闭更多矿场。
本周二，菲律宾政府将宣布一项审计结果，又将有十多家矿场，多数是镍矿，面临被关停的风险。自7月开始对矿场进行整顿以来，菲律宾已关停了10家矿场，其中八家是镍矿。
LME三个月期镍 下跌1.1%，报每吨10,540美元，从上周五触及的六周高位10,715美元回落，上周录得7月以来最大周度涨幅。期铜也走低，但其它基本金属因美元走软而上扬。
“镍价过去一个月劲扬，这是其今日在金属市场受创最重的原因所在，”丹麦丹斯克银行的商品分析师Jens Pedersen表示。
“一方面需求较为疲弱，这重压价格，但另一方面，矿业整合又在一定程度上给市场带来更大的基本面支撑，”他说。
中国逾90%的镍矿石进口来自菲律宾。
周四公布的数据显示，中国8月镍矿石进口增至13个月高位430万吨，交易商因担心未来供应收紧而囤积库存。
不过，Marex Spectron的分析师Dee Perera表示，菲律宾审计结果的公布时间已经推迟了三次，“市场的普遍感觉是，矿场关停所造成的影响可能有限。”
三个月期铜 跌0.3%，报每吨4,841美元，上周的强劲走势也在今日失去动能。上周上涨1.4%。
其它基本金属走高，因美元回落。
三个月期铝 上涨1.5%，报每吨1,660美元。三个月期锡 升0.4%，报每吨19,725美元。
三个月期锌 攀升0.6%，报每吨2,290美元。三个月期铅 跳涨1.5%，报每吨1,947.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583