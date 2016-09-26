更正-金属期市：期镍和期铜走软，美元回落提振其它基本金属上扬

(更正：因译文有误，内文第一段中“对需求的担忧缓解”应更正为“对需求的担忧扭转之前的涨势”)

* 期镍走低，逆转过去五日受菲律宾供应忧虑提振的涨势

* 期铜下跌，但中国需求前景限制跌幅

* 其它金属上涨

路透9月26日 - 期镍周一下滑，对需求的担忧扭转之前的涨势。镍价上周五触及六周高位，受助于担心菲律宾可能关闭更多矿场。

本周二，菲律宾政府将宣布一项审计结果，又将有十多家矿场，多数是镍矿，面临被关停的风险。自7月开始对矿场进行整顿以来，菲律宾已关停了10家矿场，其中八家是镍矿。

LME三个月期镍 下跌1.1%，报每吨10,540美元，从上周五触及的六周高位10,715美元回落，上周录得7月以来最大周度涨幅。期铜也走低，但其它基本金属因美元走软而上扬。

“镍价过去一个月劲扬，这是其今日在金属市场受创最重的原因所在，”丹麦丹斯克银行的商品分析师Jens Pedersen表示。

“一方面需求较为疲弱，这重压价格，但另一方面，矿业整合又在一定程度上给市场带来更大的基本面支撑，”他说。

中国逾90%的镍矿石进口来自菲律宾。

周四公布的数据显示，中国8月镍矿石进口增至13个月高位430万吨，交易商因担心未来供应收紧而囤积库存。

不过，Marex Spectron的分析师Dee Perera表示，菲律宾审计结果的公布时间已经推迟了三次，“市场的普遍感觉是，矿场关停所造成的影响可能有限。”

三个月期铜 跌0.3%，报每吨4,841美元，上周的强劲走势也在今日失去动能。上周上涨1.4%。

其它基本金属走高，因美元回落。

三个月期铝 上涨1.5%，报每吨1,660美元。三个月期锡 升0.4%，报每吨19,725美元。

三个月期锌 攀升0.6%，报每吨2,290美元。三个月期铅 跳涨1.5%，报每吨1,947.50美元。(完)

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