金属期市：期镍触及七周高位，菲律宾建议关停更多矿场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 菲律宾建议关停更多矿场
* 菲律宾镍矿石被印尼原材料所取代
* 需要更多细节才能评估长期影响
路透伦敦9月27日 - 期镍周二升至七周高位，因菲律宾政府以违反环保规定为由，建议关停更多矿场，投资人愈发担心供应收紧。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍 收高0.9%，报每吨10,630美元，稍早高见10,900美元。
菲律宾政府官员周二表示，该国再关停20个矿场，其中多数是镍矿，因其违反环境保护法规。至此，菲律宾已关停了30个矿场。根据去年的产量，被暂时关停的矿场产量占菲律宾镍矿石总产量的55.5%。菲律宾是全球最大的镍矿石供给国。
“今天的关停矿场是个大消息，但我们还要等等看可能出现什么较长期影响，”花旗分析师David Wilson表示。
“关停是否是永久的，他们是否有时间解决问题？一些矿场没有被告知问题何在，总的来说，他们一直都遵守法规的。”
高盛分析师预计，约22.3万吨镍矿产出或全球11%的供应可能被关停。
分析师也表示，对镍价的提振可能减弱，因市场意识到今年菲律宾镍矿石生产已经减少，和被印尼的镍铁所取代。
三个月期铜 收低1.1%，报4,787美元，部分因美元走强。
三个月期铝 收低0.5%，报1,651美元，三个月期锡 持平，报每吨19,725美元。三个月期锌 攀升1.3%，报每吨2,320美元。三个月期铅 跳涨0.9%，报每吨1,966美元。(完)
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