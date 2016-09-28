金属期市：期锡价格触及20个月高位，因库存减少

* LME锡注册库存降至1998年来最低

* 期铅升至16个月高位2,001美元

* 市场质疑菲律宾关闭镍矿的影响－ANZ

路透伦敦9月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期锡周三升至去年1月来最高，因库存减少，而期镍勉力上涨，投资人评估最大镍矿石出口国菲律宾关闭镍矿可能造成的影响。

主要锡出口国印尼的出口减少以及对孟买矿产增加是否能持续的疑问促使投资人买入锡。

LME数据显示，其锡注册库存已经降至1998年来最低的1,625吨。

指标三个月期锡 收高0.6%，报19,850美元，盘中升至去年1月来最高的19,950美元，今年迄今期锡已经劲升37%，在LME基本金属中表现仅次于锌。

不过一分析师表示，如果未受交易所监管的仓库库存在市场出现，锡升势可能受限。

三个月期镍 收高0.6%，报10,695美元，昨日高见七个月高位。

镍价未能继续大涨，显示“市场仍对菲律宾可能关闭镍矿的影响有怀疑，”ANZ高级商品策略师Daniel Hynes表示。

三个月期锌 升0.6%，报2,333美元。

渣打分析师Nicholas Snowdon在报告中表示，锌升势已经失去动能，部分因主要消费国中国需求减弱。

三个月期铜 收高0.7%，报4,818美元，三个月期铝 收高0.9%，报1,665美元，三个月期铅 攀升1.6%，报每吨1,997美元。(完)

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