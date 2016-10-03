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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 02:25 BJT

金属期市：基金抛售拖累期铜走低，但中国制造业数据限制跌幅

* 中国应进一步收紧铜供应，以使价格涨势持续-巴克莱
    * 中国9月制造业PMI再度扩张
    * 中国市场本周因国庆长假休市

    路透伦敦10月3日 - 期铜周一走低，因基金抛售，但跌幅受限，因数
据显示中国制造业活动改善后，市场预期最大消费国中国的需求增加。
    
    LME指标三个月期铜 收跌0.9%，报每吨4,819美元，上周五触
及8月3日以来最高4,889美元。
    
    交易商称，9月期铜累积上扬5.4%，为2015年2月以来最大月度涨幅，
主要受助于基金押注价格会上涨。但因在周一纽约市场开盘时，铜价未能
升穿4,900美元，引发基金抛售。

    周六公布的中国官方数据显示，9月制造业连续第二个月扩张。
    
    “周末公布的中国数据总体乐观。成长看似将会保持在较高的水平，
”SP Angel的分析师Sergey Raevskiy说，“一切均取决于需求，如果中
国继续显示出这样的成长潜力，铜价将会长期保持在目前的水平。”
    
    中国市场本周因国庆长假休市，亚洲市场成交量萎缩。
    
    尽管制造业数据改善，但分析师仍不确定中国的经济和需求增长前景
。
    
    “鉴于中国前景的不可预见性，市场目前担忧任何中国内部需求放缓
的迹象，可能导致全球铜价大幅走低，”巴克莱的分析师称。

    第三季其他基本金属跑赢期铜，期铅上扬近20%，期锡涨幅为18%，均
为至少三年来最大季度涨幅，受助于供应收紧。
    
    三个月期锡 收跌0.5%，报每吨19,925美元。稍早追平周五触
及的2014年12月以来最高20,150美元。
    
    三个月期铅 下滑1.2%，报每吨2,097美元。三个月期镍<CMNI3
>急跌2.1%，报每吨10,350美元。三个月期期铝 小涨0.2%，报每吨
1,677美元。三个月期锌 上涨1.1%，报每吨2,404美元。
    
    期锌稍早触及2014年9月以来最高，在1月触及低位后反弹超过60%。
对矿场关闭和减产导致供应短缺的担忧今年推动锌价攀升。(完)
   
      
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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