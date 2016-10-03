金属期市：基金抛售拖累期铜走低，但中国制造业数据限制跌幅

* 中国应进一步收紧铜供应，以使价格涨势持续-巴克莱 * 中国9月制造业PMI再度扩张 * 中国市场本周因国庆长假休市 路透伦敦10月3日 - 期铜周一走低，因基金抛售，但跌幅受限，因数 据显示中国制造业活动改善后，市场预期最大消费国中国的需求增加。 LME指标三个月期铜 收跌0.9%，报每吨4,819美元，上周五触 及8月3日以来最高4,889美元。 交易商称，9月期铜累积上扬5.4%，为2015年2月以来最大月度涨幅， 主要受助于基金押注价格会上涨。但因在周一纽约市场开盘时，铜价未能 升穿4,900美元，引发基金抛售。 周六公布的中国官方数据显示，9月制造业连续第二个月扩张。 “周末公布的中国数据总体乐观。成长看似将会保持在较高的水平， ”SP Angel的分析师Sergey Raevskiy说，“一切均取决于需求，如果中 国继续显示出这样的成长潜力，铜价将会长期保持在目前的水平。” 中国市场本周因国庆长假休市，亚洲市场成交量萎缩。 尽管制造业数据改善，但分析师仍不确定中国的经济和需求增长前景 。 “鉴于中国前景的不可预见性，市场目前担忧任何中国内部需求放缓 的迹象，可能导致全球铜价大幅走低，”巴克莱的分析师称。 第三季其他基本金属跑赢期铜，期铅上扬近20%，期锡涨幅为18%，均 为至少三年来最大季度涨幅，受助于供应收紧。 三个月期锡 收跌0.5%，报每吨19,925美元。稍早追平周五触 及的2014年12月以来最高20,150美元。 三个月期铅 下滑1.2%，报每吨2,097美元。三个月期镍<CMNI3 >急跌2.1%，报每吨10,350美元。三个月期期铝 小涨0.2%，报每吨 1,677美元。三个月期锌 上涨1.1%，报每吨2,404美元。 期锌稍早触及2014年9月以来最高，在1月触及低位后反弹超过60%。 对矿场关闭和减产导致供应短缺的担忧今年推动锌价攀升。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)