金属期市：智利和印尼供应受扰支撑期铜走强，市场等待特朗普讲话

* 智利和印尼供应受扰提供支撑

* 市场等待周二特朗普国会讲话

路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。

期铜在2月13日触及2015年5月来最高，因必和必拓旗下智利Escondida铜矿罢工和美国矿业巨头自由港麦克默伦铜金矿公司矿业合同纠纷令其在印尼的Grasberg工厂暂停了生产。

上述供应中断继续支撑铜价保守在距离本月高位不到100美元的水准。

三个月期铜收高0.1%，报每吨5,934.50美元。

丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，明天美国总统特朗普将在国会讲话，自去年11月铜价大涨很大程度上是因美国可能对公共基建作重大投资的前景，但迄今仍未有任何确凿的计划。明日市场可能寻找基建计划的迹象。

特朗普周一在白宫对州长表示，他将在周二国会讲话上谈及基建投资的计划。

交易所数据显示，周五注册仓单(on-warrant)铜库存减少29,725吨，至2014年5月来最低。

必和必拓决定放弃替换智利Escondida铜矿罢工工人的法律权力。分析师称此举旨在牺牲部分产量，而动摇工会立场。