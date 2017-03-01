金属期市：中国数据扶助期铜升至一周高位

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
* 中国内需和出口需求反弹
* 美联储官员讲话暗示可能在3月加息
* 供应受扰支撑市场人气
路透伦敦3月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三升至逾一周高位，因主要金属消费国－中国制造业数据显示需求可能强劲，巩固了供应受扰造成供不应求的担忧。
指标三个月期铜收高0.7%，报6,016美元，稍早触及2月21日来最高的6,090美元。
受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
“中国数据肯定是看好工业金属的一个理由，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。
“如果美联储今年升息的次数多于预期，就证实潜在经济动能较预期强劲，这是好事。”
但美元上涨限制了金属价格升幅。
美联储两位具有影响力的决策者的讲话被市场解读为可能在3月会议上加息，这提振美元升至七周高位。
不过，印尼和智利的供应受扰对铜价有利。
三个月期铝升1.3%，报1,949美元，稍早升至2015年5月来最高的1,957美元。
三个月期锌攀升1.3%，报每吨2,862美元，期铅升2.1%，报每吨2,305.5美元。期锡大涨1.6%，报每吨19,525美元。期镍涨0.5%，报11,030美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
0723GMT * 欧元/美元在5月升势的23.6%费波纳奇回档位1.1168附近出现修正 * 5月升势的38.2%费波纳奇回档位1.1104，被视为完成小幅回调必须跌至的水准 * 昨日公布欧元多头大幅增加，该货币对因利好消息而触顶 * 这些多头押注欧洲央行将在6月8日的政策会议上调整宽松政策措辞，但很少有人认为会有大幅度调整 * 相比之下，美联储在6月14日升息的可能性为80% * 鉴于欧元/美元在10日内上涨了4%，获利了结似为明智之举 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)