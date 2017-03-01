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货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 01:31 BJT

金属期市：中国数据扶助期铜升至一周高位

* 中国内需和出口需求反弹

* 美联储官员讲话暗示可能在3月加息

* 供应受扰支撑市场人气

路透伦敦3月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三升至逾一周高位，因主要金属消费国－中国制造业数据显示需求可能强劲，巩固了供应受扰造成供不应求的担忧。

指标三个月期铜收高0.7%，报6,016美元，稍早触及2月21日来最高的6,090美元。

受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

“中国数据肯定是看好工业金属的一个理由，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。

“如果美联储今年升息的次数多于预期，就证实潜在经济动能较预期强劲，这是好事。”

但美元上涨限制了金属价格升幅。

美联储两位具有影响力的决策者的讲话被市场解读为可能在3月会议上加息，这提振美元升至七周高位。

不过，印尼和智利的供应受扰对铜价有利。

三个月期铝升1.3%，报1,949美元，稍早升至2015年5月来最高的1,957美元。

三个月期锌攀升1.3%，报每吨2,862美元，期铅升2.1%，报每吨2,305.5美元。期锡大涨1.6%，报每吨19,525美元。期镍涨0.5%，报11,030美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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