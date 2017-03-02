金属期市：期铜回落，受美元走强和获利了结打压

* 美元指数受升息押注带动触及七周新高

* Escondida铜矿罢工示威者同警方发生暴力冲突

路透伦敦3月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑，因美元走强，且在近期大涨后投资人获利了结。但市场人气仍受中国等地制造业报告显示需求增强的支撑。

美元指数触及七周新高，因本周多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话令本月稍晚美国升息的可能性增加。

美联储主席叶伦周五将发表讲话，可能对在未来数周内行动提供最强烈的暗示。

“铜市时不时的出现获利了结并不令人意外，因市场供应不断收紧，但可能还没有紧张到市场已经消化的水准。”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。

指标三个月期铜收低1.4%，报5,930美元，昨日触及2月21日来最高。上月期铜升至21个月高位，因智利和印尼供应受扰。

受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

全球最大的铜矿智利的Escondida铜矿的一群罢工工人阻断了高速公路，同警方发生了暴力冲突，这对市场也有支撑作用。

三个月期铝收低1.9%，报1,912美元，三个月期锌大跌2.8%，报每吨2,782美元，稍早触及一个月低点2,775美元。