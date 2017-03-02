金属期市：期铜回落，受美元走强和获利了结打压

韩国已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
* 美元指数受升息押注带动触及七周新高
* Escondida铜矿罢工示威者同警方发生暴力冲突
路透伦敦3月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑，因美元走强，且在近期大涨后投资人获利了结。但市场人气仍受中国等地制造业报告显示需求增强的支撑。
美元指数触及七周新高，因本周多位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话令本月稍晚美国升息的可能性增加。
美联储主席叶伦周五将发表讲话，可能对在未来数周内行动提供最强烈的暗示。
“铜市时不时的出现获利了结并不令人意外，因市场供应不断收紧，但可能还没有紧张到市场已经消化的水准。”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示。
指标三个月期铜收低1.4%，报5,930美元，昨日触及2月21日来最高。上月期铜升至21个月高位，因智利和印尼供应受扰。
受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。
全球最大的铜矿智利的Escondida铜矿的一群罢工工人阻断了高速公路，同警方发生了暴力冲突，这对市场也有支撑作用。
三个月期铝收低1.9%，报1,912美元，三个月期锌大跌2.8%，报每吨2,782美元，稍早触及一个月低点2,775美元。
期铅跌2.3%，报每吨2,253美元。期锡下滑0.9%，报每吨19,350美元。期镍大跌2.3%，报10,780美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团