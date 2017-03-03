金属期市：期铜收低，因美国升息前景使美元持坚

路透伦敦3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅收低，本周小跌，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月可能升息的预期使美元基本保住了近期的升势。

尽管美元周五盘中小跌，但之前两日美元上涨盖过了对全球最大铜矿智利Escondida铜矿罢工的担忧。

“期铜没有因供应受扰而涨的更多令我感到意外，但很明显，铜价受到美国可能在3月加息的预期升温压制，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

不过在LME市场收盘后，美联储主席叶伦表示，如果美联储认定就业和通胀数据继续朝符合预期的方向发展，下次会议上升息“可能是合适的”。之后美元指数先扬后抑，跌至日低101.66。

指标三个月期铜收低0.2%，报5,917美元，本周可能跌约0.3%。

自期铜在2月13日触及20个月高位6,204美元后，一直在5,800-6,200美元的区间内整固。

Bain表示，市场也在期待中国会在周日开始的两会上宣布增加基建投资的计划。

本周中国公布的包括制造业和服务业活动数据，令市场质疑中国经济是否能持续成长。中国为全球第二大经济体，且为最大铜消费国。

期镍大涨1.9%，报10,990美元，本周升1.2%。

期锡上涨0.8%，报每吨19,500美元。三个月期锌跌0.2%，报每吨2,775美元。