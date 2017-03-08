金属期市：伦铜自近五周低点反弹，关注中国贸易数据

路透墨尔本3月8日 - 伦敦期铜周三攀升，在中国贸易数据公布前， 交易商对空仓进行获利了结，此前大量库存流入交易所仓库打压铜价跌至 五周低点。 0142GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%至每吨5 ,798.50美元；上日跌1.5%，并创2月3日以来最低的5,759美元。 上海期交所期铜 跌0.9%至每吨47,200元人民币，稍早曾触及 一个月最低点46,910元。 日本第四季国内生产总值(GDP)上修，因资本支出创近三年来最快增 速，这对决策者来说是个好消息。日本决策者开始讨论如何逐步撤出多年 来的大规模刺激举措。 银行人士和股市走势显示出中小矿企并购交易出现上升的势头，但交 易人士担心企业并没有汲取上次荣景期犯下错误的沉重教训。 菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周二表示， 他希望矿业和环 保之间取得“愉快的妥协”，再次对环境和自然资源部长表示支持，后者 因关闭国内半数矿场而受到质疑。(完) (翻译 王兴亚/张荻； 审校 戴素萍/王丽鑫)